Milan e Juventus qualificate in Champions League: Napoli fuori

Milan e Juventus in Champions League, Napoli in Europa League: questi i verdetti dell’ultima giornata di Serie A. Rossoneri e bianconeri vincono le rispettive gare in trasferta: il Diavolo soffre ma passa a Bergamo con due rigori, la Vecchia Signora è travolgente a Bologna.

Psicodramma invece a Napoli: al Maradona la squadra di Gattuso, che sembrava avesse il compito più semplice, non va oltre l’1-1 con il Verona e scivola al quinto posto: addio Champions.

Il Milan chiude al secondo posto in classifica, davanti ad Atalanta e Juventus. Con il Napoli, va in Europa League anche la Lazio. La Roma è settimana: giocherà in Conference League.

Atalanta-Milan 0-2

43′ rig. Kessié (M), 92′ Kessié (M)

Primo tempo equilibrato al Gewiss Stadium, si va a fiammate con l’Atalanta che ha un maggior possesso palla e il Milan in ripartenza. A rompere l’equilibrio è l’errore di Maehle, che al 40′ stende in area Theo Hernandez: dal dischetto Kessié non sbaglia e segna un gol pesantissimo.

Diavolo sotto pressione nella ripresa, la Dea lo mette all’angolo e sfiora il pareggio al 58′ con Zapata. I bergamaschi spingono e si avvicinano di nuovo al pareggio con Muriel e Malinovskyi, i meneghini rispondono colpendo un palo con Leao al 69′. E’ un finale di pura sofferenza per la squadra di Pioli, ma al 93′ arriva il gol della liberazione di Kessié, ancora su calcio di rigore.

Bologna-Juventus 1-4

6′ Chiesa (J), 29′ Morata (J), 45′ Rabiot (J), 58′ Morata (J), 85′ Orsolini (B)

Al Dall’Ara è una partita senza storia: i bianconeri non risentono affatto dell’assenza di Ronaldo (fuori per scelta tecnica) e passano subito in vantaggio con Chiesa al 6′, tap-in dopo la traversa di Rabiot. Al 29′ Dybala dà spettacolo e permette a Morata di raddoppiare, al 45′ Rabiot firma il tris su assist di Kulusevski. La Juve gira alla perfezione e in avvio di ripresa arriva il poker di Morata, su lancio dalle retrovie. Nel finale a segno Orsolini per il gol della bandiera.

Napoli-Verona 1-1

60′ Rrahmani (N), 69′ Faraoni (V)

Il Napoli fa la partita e pur non giocando in modo troppo brillante crea due palle gol importanti con Insigne e Lozano nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Gattuso trova la sospirata rete del vantaggio con Rrahmani al 60′ sugli sviluppi di un corner, ma al 69′ subisce il pareggio di Faraoni, a segno con un bel destro.

Finale concitato per i partenopei, alla disperata ricerca del gol vittoria: Ringhio getta nella mischia Mertens, Bakayoko ha un’occasione d’oro ma viene murato al momento del tiro. Napoli ultraoffensivo nel finale di partita, ma il risultato non cambia più. Sono i partenopei che restano fuori.

