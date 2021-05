Dove si gioca la partita:



Stadio: Renato Dall'Ara

Città: Bologna

Capienza: 38279 spettatori19:44

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Bologna e Juventus, match di chiusura dell'ultima giornata di Serie A.19:44

Vincere e sperare. La Juventus deve battere il Bologna nell'ultimo turno di campionato, ma un successo potrebbe non bastare per qualificarsi alla prossima Champions League. Ai bianconeri infatti serve anche un passo falso da parte di almeno una tra Milan e Napoli, impegnate rispettivamente sul campo dell'Atalanta ed in casa contro il Verona.19:44

Il Bologna, già salvo da tempo, non ha più nulla da chiedere al campionato ma vuole chiudere la stagione nel migliore dei modo magari regalando ai propri tifosi una vittoria a cui tengono sempre particolarmente. Mihajlovic tenterà in tutti i modi di rendere la vita difficile ai bianconeri, volendo vincere l'ultima gara casalinga della stagione.19:45

Il Bologna si schiera con la seguente formazione (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Medel, Soumaoro, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.19:49

La Juventus si schiera con la seguente formazione (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo.19:49

Mihajlovic non può contare sugli squalificati Soriano e Dijks, oltre che su Danilo non convocato e sui lungodegenti Dominguez, Hickey e Santander. Al centro della difesa davanti a Skorupski c'è Medel ad assicurarsi una maglia da titolare, con Tomiyasu e De Silvestri sulle corsie. In attacco Palacio agirà da unica punta, supportato da un trio composto da Orsolini, Vignato e Barrow.19:51