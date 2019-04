Milan, ecco il nome per la panchina: ma il web insorge

Un cambiamento in panchina può portare a svolte improvvise in positivo o in negativo. A Roma sembra essere andata bene con Ranieri che ha preso il posto di Di Francesco e con i giallorossi che sono tornati in pole position per la qualificazione alla prossima Champions League. Proprio l’ex allenatore del Sassuolo sembra essere uno dei nomi papabili per il post-Gattuso, che sicuramente lascerà il Milan, ma a quanto pare i sostenitori rossoneri non sono molto felici e preferirebbero altre soluzioni per la guida tecnica della loro squadra.

Malcontento in rete – Si contano forse sulle dita delle mani coloro che gradirebbero il nome di Di Francesco, ma per la maggior parte i messaggi sono del tipo “Con Di Francesco vuol dire che non c’è nessun progetto ambizioso. Per me con questa possono anche chiudere. Al prossimo closing” oppure “Premesso che rendere la rosa adatta ad almeno un paio di moduli è vitale, affidarla a Giampaolo, Di Francesco o profili simili, significherebbe tra un anno essere qui a fare gli stessi discorsi, domandandoci se il tecnico della primavera non farebbe meglio”.

Conte al top – E quindi a cosa puntano gli internauti rossoneri? Senza dubbio la soluzione più gettonata è quella che porta ad Antonio Conte, nome che vuol dire sicurezza di grande mercato e al quale i milanisti vogliono affidarsi perché stufi di fare scommesse e smaniosi di vedere in panchina qualcuno che non ha nulla da dimostrare. Si dovrà comunque attendere ancora un mesetto per sapere qualcosa in più sulla panchina del Milan.

