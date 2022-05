Milan, Galliani: "Ho visto la partita con Berlusconi: ci siamo emozionati"

23-05-2022 09:36

Adriano Galliani , ex amministratore delegato del Milan, ha commentato lo scudetto vinto dai rossoneri. L’ultimo tricolore conquistato dal club meneghino risaliva a undici anni fa e al comando c’era proprio lui. Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, Galliani ha espresso tutta la sua gioia.

Queste le sue parole: “Mi ha invitato il presidente Berlusconi per vedere insieme la partita, come fianco a fianco siamo stati in passato per esultare per i 29 trofei del nostro Milan. Sono felicissimissimissimo e potrei andare avanti ancora. Il nostro cuore resta ultra rossonero, per questo ci siamo emozionati. Se penso a Ibra che c’era allora e c’è anche oggi… Un applauso a lui e a tutti quanti, bravissimi, ognuno ha fatto la sua parte”.

Adriano Galliani conclude: “Rinnovo i complimenti a tutti: società, allenatore, giocatori. Sono felice esattamente come lo ero stato undici anni fa per lo scudetto conquistato a Roma. Godiamoci questo trionfo anche perché come numero di titoli nazionali ci permette di raggiungere l’Inter a quota 19. Ricordo quando al nostro diciottesimo già pensavamo alla seconda stella: la volevamo raggiungere prima dell’Inter e questo resta l’obiettivo”.

