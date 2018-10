Milan Games Week 2018: ecco ospiti e appuntamenti da non perdere

Tutto pronto per Milan Games Week, il più importante consumer show videoludico italiano, che si svolgerà dal 5 al 7 ottobre nel capoluogo lombardo, presso Fiera Milano Rho: tre giorni interamente dedicati all’industria videoludica italiana e internazionale, con moltissimi ospiti d’eccezione. Grande novità di quest’anno la partnership tra AESVI – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia – e il Comune di Milano, per la prima volta nella storia della fiera.

“Ci riempie d’orgoglio l’attenzione nei confronti di una manifestazione che è riuscita a crescere costantemente negli anni fino a raggiungere i quasi 50 mila metri quadri dei tre padiglioni di questa edizione. Passare dai 30 mila partecipanti della prima manifestazione ai quasi 150 mila dell’anno scorso testimonia una crescita importante dell’attenzione nei confronti di un fenomeno, quello dei videogiochi, che appassiona oltre 17 milioni di italiani e vede la Lombardia in prima fila per numero di aziende presenti sul territorio” – ha dichiarato Paolo Chisari, presidente di AESVI.

Questa edizione di Milan Games Week sarà ricca di ospiti importanti nel panorama videoludico, tra cui sviluppatori di videogiochi di fama internazionale, nonché youtuber e personaggi del mondo delle serie tv, della musica e dello sport. Guess star di quest’anno sarà David Cage, uno dei più importanti autori di videogames al mondo, che celebrerà l’apertura dell’evento con il taglio del nastro venerdì 5 ottobre, per poi incontrare il pubblico sul palco centrale dello show.

Saranno presenti durante la kermesse anche l’attore Charlie Cox e lo showrunner Erik Oleson della serie Marvel – Daredevil (domenica 7 ottobre alle ore 11.30 presso la sala LEM, lato Padiglione 6), James Burgon (5 ottobre) per presentare LEGO DC Super-Villains e la campionessa internazionale Kayane.

Tra i volti nostrani vedremo i protagonisti sport, del cinema e della televisione, come i giocatori dell’Olimpia Milano (sabato 6 dalle 17 alle 18 stand SONY), Maccio Capatonda e Diletta Leotta (con la diretta “105 Take Away” venerdì 5 ottobre dalle 12 alle 14), ma anche molti youtuber e influencer come Marco Merrino, i Mates (che, il 5 e 6 ottobre, dal palco TIM, riveleranno i nomi degli 8 vincitori che hanno partecipato all’iniziativa “TIM4MATES”), GabboDSQ e tanti altri. Non poteva mancare nel palinsesto di Milan Games Week, Radio 105, che trasmetterà in diretta dal padiglione 16 durante tutta la manifestazione.

Per quanto riguarda i giochi potrete provare circa 70 titoli, tra cui Pokemon Let’s Go, Call of Duty Black Ops 4, Super Smash Bros. Ultimate, Starlink: Battle for Atlas, Ori and the Will of the Wisp. Ci saranno 2 arene, una organizzata da ESL (dove si terrà la Rainbow Six Eurocup, competizione internazionale sponsorizzata da Vodafone e potrete assistere a un match dimostrativo tra Riccardo “Reynor” Romiti e Clem) e una da PG Esports (un torneo di Heartstone con in palio 8mila euro; mentre il 5 ottobre si terrà un evento dedicato a Fortnite, e il 6 e il 7 a League of Legends).

Noi seguiremo l’evento dal vivo, e voi ci sarete?

HF4 | 04-10-2018 08:30