Chi è Riccardo “Reynor” Romiti, il 15enne proplayer di Starcraft

Riccardo “Reynor” Romiti ha solo 15 anni (16 a luglio) ed è un player professionista di Starcraft II. Se questo non vi sembra abbastanza per la sua giovane età, tenetevi forte: il gamer degli Exeed è il primo italiano a qualificarsi al Code: S della 3° stagione della Global Starcraft II League, battendo il brasiliano Diego “Kelazhur” Schwimer e accedendo alla fase a gironi che comincerà prossimamente. Si tratta di un risultato mai ottenuto da nessun altro italiano prima d’ora.

Di origini toscane, Romiti vive a Greve in Chianti, dove frequenta regolarmente la scuola e gli amici, proprio come tutti i ragazzi della sua età. Gioca solo a Starcraft, gioco nel quale è ormai un atleta professionista, e non è interessato a competere in altri titoli. In periodi ‘normali’ cerca di allenarsi un’oretta al giorno, mentre prima di affrontare una competizione la routine di allenamento diventa più serrata (anche fino a 4 ore al dì).

Riccardo “Reynor” Romiti ha iniziato a giocare a Starcraft all’età di 8 anni insieme a suo padre. Uno dei suoi punti forti è la velocità: il giovane player può arrivare a mantenere una media di 350-400 APM, ossia azioni per minuto (parliamo di circa 7 azioni al secondo). Fondamentale per la sua carriera è stato sicuramente il supporto dei suoi genitori, Laura e Massimo, che hanno abbracciato la passione del figlio e lo accompagnano durante i suoi tornei in giro per il globo. Soprattutto, sono diventati i suoi fan numero uno!

Forse, però, la qualità migliore di Riccardo “Reynor” Romiti è la semplicità con cui conserva i suoi 15 anni. Conducendo una vita ‘normale’, pur vivendo della sua passione, e soprattutto senza sentirsi una star. Ama la compagnia dei suoi amici ed è un bravo studente. La prova che tutti gli sport, compresi quelli elettronici, possono essere praticati a livello agonistico, senza smettere di vivere una vita da ragazzino/a.

