Milan, Gattuso manda un siluro a Icardi e Wanda Nara

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso nella conferenza stampa di presentazione del derby di Milano si è espresso sullo spinoso caso di Mauro Icardi, che sta irrimediabilmente influenzando la stagione dell'Inter.

"Difficile rispondere a questa domanda, dico solo una cosa. Anche il giocatore più forte al mondo deve aver rispetto dei compagni e dello spogliatoio, perchè è lì dentro che si costruiscono le squadre. Il rispetto è fondamentale, anche da parte dell'entourage del giocatore e di chi gli sta intorno. Lo spogliatoio è sacro e non si deve toccare. Altrimenti divento cattivo: ovviamente mi riferisco al mio di spogliatoio".

Sul derby: "Sono tre punti, ma mi preoccupano le altre 10 partite. Se vinciamo ci può dare una spinta mentale importante. In caso di sconfitta bisognerà lavorare sulla testa. Esame di maturità? È un percorso, è una partita che può servire a tutti per crescere visto che siamo giovani. Ogni derby ha una storia diversa. Sento dire che l'Inter è morta e noi siamo favoriti: ecco, nel derby non ci sono favoriti. Dobbiamo prepararla bene, giocarla con intelligenza, con cuore e voglia. Dobbiamo rispettare la squadra di Spalletti perché ci può mettere in difficoltà. Pressano molto alto e all'andata non ci hanno fatto respirare. Bisogna aver coraggio. Dovremo fare affidamento anche sul nostro pubblico".

L'arrivo di Piatek ha dato la svolta alla stagione? "La differenza la può fare il collettivo: solo pochi giocatori vincono le partite da soli e questo non è il nostro caso. Con lui non parlo tanto perché non ama parlare tanto, ma ora sto vedendo qualche sorriso in più. Non c'è bisogno di motivarlo perché sa cosa deve fare".

SPORTAL.IT | 16-03-2019 14:25