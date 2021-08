Milan, Giacinti e l'allenamento con la prima squadra maschile: "Eravamo alla pari"

Il capitano del Milan Femminile, Valentina Giacinti, è stata intervistata dal quotidiano Spagnolo AS in merito all’allenamento congiunto che si è svolto a Milanello tra la prima squadra Maschile e quella Femminile. Bellissime parole quelle dell’attaccante della nazionale, che ha sottolineato come la sessione si sia svolta assolutamente a pari livello e senza nessuna distinzione di sorta.

Queste le sue parole:

“È stata una mattinata speciale e allo stesso tempo serena perché ci sentivamo tutti uguali. Ad un certo punto non ci si accorgeva più che stavamo giocando con la prima squadra del Milan, eravamo tutti uniti e sembrava che lo avessimo sempre fatto. È stato un allenamento molto naturale, abbiamo vissuto insieme, erano anche molto felici. Allenarsi con i ragazzi annulla tutti i danni che si possono subire. Anche quando facciamo cose speciali, cose più tecniche o facciamo punti sono rimasti sorpresi, ma dopo cinque minuti eravamo tutti uguali, non giocavamo ragazzi contro ragazze. Né stava cercando di vedere se fosse un maschio o una femmina. Tiravamo i rigori e non pensavamo a chi li tirava, eravamo alla pari.”

Davvero una bella lezione di sport per i più giovani ma anche per qualcuno di più anziano, che continua a considerare, sbagliando, il pallone come uno sport prettamente maschile.

OMNISPORT | 08-08-2021 15:12