Milan, Giroud: "Non tutto perfetto, ma contano i 3 punti"

26-10-2021 23:18

Al termine di Milan-Torino, l’uomo del match Olivier Giroud è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Penso che abbiamo giocato una buona partita. Il Torino è una squadra forte, molto aggressiva nei contrasti. Ho fatto tanti contrasti con Bremer, è un grande difensore, ma sono molto felice perché abbiamo fatto bene dall’inizio della partita e poi il Toro non ha avuto tante occasioni da gol. Siamo stati solidi dietro, ci prendiamo i tre punti che sono la cosa più importante. Giochiamo ogni tre giorni ed è difficile. Non tutto è stato perfetto, ma è importante aver vinto oggi”.

Per Giroud la forza è il gruppo: “E’ questo che mi piace nella nostra squadra. Giochiamo in casa nostra, vogliamo fare piacere ai nostri tifosi con tanta energia, aggressività. Magari qualche volta possiamo fare un po’ meglio, abbiamo impiegato un po’ di tempo a fare i contrasti. Non tutto è perfetto ma giocavamo contro una squadra dura, va bene così. Mancano i gol in trasferta? Sì perché voglio fare ancora piacere ai tifosi, la prossima volta devo fare tutto quello che posso per fare gol in trasferta”.

OMNISPORT