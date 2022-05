Milan, Ibra dà le pagelle di fine stagione ad alcuni compagni

27-05-2022 22:27

Il profilo Twitter del Milan ha pubblicato un video girato sul pullman che stava riportando la squadra a Milano dopo la vittoria a Reggio Emilia, con Ibrahimovic in versione giornalista. Il campione svedese ha praticamente dato le pagelle ad alcuni suoi compagni, a partire da Rafael Leao: “Il nostro fenomeno e il nostro futuro. Non ci sono più parole. Hai fatto un anno straordinario. Ora piedi per terra e lavorare ancora di più, perché questo è solo l’inizio”.

Su Tomori: “E’ arrivato dall’Inghilterra, non sapeva una parola in italiano. Però è entrato come un mostro, a ha avuto un impatto incredibile, veloce come un leopardo”.

Su Giroud: “Ora il nostro grande numero 9. Prima del suo arrivo, la maglia numero 9 era un tabù. Però lui ha spaccato tutto. Congratulazione Oli, anche contro il Sassuolo ha segnato due gol. Si è fatto trovare sempre presente e sempre bello”.

Su Brahim: “Un grande applauso per Ibrahim”.

Su Saelemaekers: “Il nostro esterno, abbiamo vinto lo scudetto con il suo gol, l’unico che ha fatto. Il nostro uomo del Belgio. Quando ti ho conosciuto eri solo un bambino, dopo un mese quando ti è arrivato lo stipendio sei diventato un figo (sorride, ndr). Hai fatto tanti sacrifici e ti sei meritato tutto”.

Infine su Theo Hernandez: “Ha segnato il gol dell’anno. Migliora partita dopo partita e non c’è limite per lui”.