Milan, Ibrahimovic: "Messi, Neymar e Mbappé? In Ligue 1 manca il suo Dio"

31-10-2022 19:07

Zlatan Ibrahimovic si glorifica come solo lui sa fare. In una lunga intervista concessa a Canal+, l’attaccante del Milan, che per quattro anni ha indossato la maglia del Paris Saint Germain, ha parlato del livello attuale della Ligue 1.

Senza giri di parole, Ibrahimovic ha dichiarato: “Da quando ho lasciato la Francia non c’è più niente di interessante di cui parlare. La Francia ha bisogno di me, ma io non ho bisogno della Francia. Pur avendo Messi, Mbappé e Neymar non basta perché non c’è più Dio”.