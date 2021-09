Milan: Ibrahimovic salta il Liverpool in Champions League

Meglio non rischiare. Certo gli impegni ad inizio stagione sono molteplici, ma è meglio essere cauti, visto che l’anno sportivo dei rossoneri si presenta piuttosto folto.

L’entourage del giocatore, lo staff medico rossonero e quello tecnico hanno deciso così per il bene di Ibra e del Milan stesso. Zlatan Ibrahimovic non volerà a Liverpool con la squadra per il debutto europeo dei rossoneri: lo svedese soffre di un problema al tendine achilleo e resterà in Italia a scopo precauzionale.

Il Milan affronterà quindi l’agognato ritorno in Champions League senza il suo leader, Zlatan Ibrahimovic.

Certo una tegola non da poco per il tecnico Pioli che deve fare a meno di un pezzo da novanta appena tornato in campo per mezzora domenica contro la Lazio (e subito in gol) dopo un’assenza di 4 mesi.

“E’ uscito dalla partita di domenica col tendine infiammato, speravamo recuperasse ma ha un po’ di dolore ed è quindi meglio non rischiare”.

