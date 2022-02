Milan, Ibrahimovic verso il rinnovo di contratto

21-02-2022 20:03

Come riporta TMW, Zlatan Ibrahimovic starebbe considerando di accettare la proposta di rinnovo da parte del Milan. In questa stagione il leone svedese ha saltato tante partite per infortunio ma rimane un totem dello spogliatoio, e in campo riesce ancora a fare la differenza.

I numeri dello svedese non sono poi così male: 8 gol in campionato in 15 presenze rappresentano un buon bottino, il problema semmai è la continuità. Il club rossonero sta pensando a una proposta che si aggira sui 2.5 milioni di euro. La volontà del Milan c’è, ma è lo stesso Zlatan che sta riflettendo sull’effettiva tenuta del proprio fisico a questi livelli.

OMNISPORT