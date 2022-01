Milan, il mercato si chiude senza colpi e con due delusioni

31-01-2022 19:07

Il mercato di gennaio del Milan si chiude senza “botti”. Dopo aver aperto il 2022 con l’obiettivo dichiarato di inserire in organico un difensore centrale per fronteggiare il grave infortunio subito a dicembre da Simon Kjaer, la società rossonera ha alla fine deciso di non integrare nel reparto la rosa di Stefano Pioli.

Milan, Castillejo blocca il mercato in uscita: no alla Sampdoria

Le delusioni però per i dirigenti rossoneri non finiscono qui, visto che le ultime ore della sessione invernale di trasferimenti hanno riservato anche il rifiuto di Samu Castillejo al trasferimento alla Sampdoria.

L’esterno d’attacco spagnolo, al Milan dal 2018, ma ormai chiuso nelle gerarchie da Junior Messias e da Alexis Saelemaekers, ha trovato pochissimo spazio nella prima parte della stagione, ma ha preferito provare a giocarsi le proprie carte in rossonero piuttosto che passare alla Sampdoria del suo ex allenatore al Milan Marco Giampaolo.

Decisiva per convincere Castillejo a dire no ai blucerchiati la formula del trasferimento, il Presti secco: l’ex Villarreal avrebbe infatti preferito tornare in Spagna al Valencia, che aveva intavolato una trattativa per l’acquisto a titolo definitivo, ma i due club non hanno trovato l’accordo.

Milan, per il centrocampo addio a Faivre aspettando Adli

Il Milan ha inoltre visto sfumare definitivamente anche le speranze di arrivare a Romain Faivre. Il centrocampista offensivo francese, classe 1998, ha infatti firmato fino al 2026 con l’Olympique Lione, dopo essere stato a un passo dal trasferimento in rossonero durante lo scorso mercato estivo, affare saltato in extremis per le richieste formulate dal Brest, club nel quale Faivre giocava dal 2020.

Le attenzioni dei tifosi rossoneri si spostano quindi al campo, con alle porte un derby molto importante, ultima spiaggia per non uscire con ampio anticipo dalla corsa per lo scudetto, e comunque da non perdere per non mettere in discussione la qualificazione alla prossima Champions League, e al prossimo mercato estivo, per il quale è già certo l’ingaggio di Yacine Adli, il fantasista franco-algerino classe 2000 già acquistato dal Bordeaux, ma lasciato ai girondini in prestito fino al termine della stagione.

Milan, l’assalto a Botman è rinviato: l’agente non si sbilancia

Così, in attesa di capire in attacco le intenzioni di Zlatan Ibrahimovic, quanto alla difesa per quest’anno si è deciso di dare fiducia ad Alessio Romagnoli, a Pierre Kalulu e a Matteo Gabbia, quest’ultimo trattenuto a Milanello nonostante le tante richieste di prestiti: spetterà a loro reggere le sorti del reparto insieme al leader Fikayo Tomori, in attesa del grande investimento per la prossima stagione.

Il primo obiettivo resta l’olandese Sven Botman, pilastro del Lille che i rossoneri hanno vanamente inseguito a gennaio, ma l’agente del giocatore, Nikkie Bruinenberg, intervenuto ai microfoni di ‘Voetbal International’, non si è sbilanciato: “Sven Botman rimarrà in Francia, non lascerà il Lille quest’inverno. C’è stato anche molto interesse da parte di diversi club, ma nessuno è stato in grado di soddisfare il prezzo richiesto. Il Milan è tra questi, ma non posso dirvi adesso dove Sven giocherà nella prossima stagione”.

