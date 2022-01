Calciomercato, ultimo giorno: le strategie di Inter, Juve e Milan

31-01-2022 11:18

Alle 20.00 in punto di questa sera 31 gennaio 2022 si chiuderà una delle sessioni di calciomercato invernale più intense di sempre per la nostra Serie A. Tantissimi colpi messi a segno dalle nostre squadre, con Inter e Juventus protagoniste indiscusse ma con tanti movimenti anche nelle parti più basse della classifica. In questa ultima giornata sono ancora molte le situazioni in sospeso, e non è escluso che questo calciomercato possa regalarci ancora parecchie sorprese.

Calciomercato Serie A: Milan in Stand-by, Inter e Juventus ancora al lavoro

Il Milan è la squadra che ha lavorato meno in questo gennaio. Preso Lazetic, Maldini e Massara hanno deciso di non intervenire oltre durante questo mercato. Non arriverà dunque il tanto agognato difensore per sostituire Kjaer, avanti coi quattro centrali in rosa. Nella serata di ieri c’è stato un sondaggio per il portoghese Renato Sanches, ma la trattativa si è arenata di fronte alle richieste eccessive del giocatore. Ancora possibile la cessione di Castillejo, ma va trovata la formula che accontenti tutti.

La Juventus invece, dopo aver messo a segno i colpi Vlahovic, Zakaria e Gatti (soffiato al Torino) e aver ceduto Kulusevski e Bentancur al Tottenham (per una cifra complessiva intorno ai 65 milioni di euro tra prestiti e riscatti) studia l’ultimo colpo per rinforzare il centrocampo. Il nome che sta rimbalzando da giorni è quello di Nandez del Cagliari, per il quale potrebbe essere inserito Kajo Jorge nella trattativa. Rimane in uscita Aaron Ramsey, che ha rifiutato tantissime offerte ma potrebbe ancora tornare in Premier: Burnley e Wolves su di lui.

Anche l’Inter è stata una grande protagonista in questa sessione di mercato. Presi Gosens e Caicedo, Marotta vorrebbe un altro rinforzo sulla fascia sinistra, e il nome sul quale si punta è quello del giovane Cambiaso del Genoa che tanto sta facendo bene in Serie A. I tempi sono brevissimi, ma un tentativo in extremis si farà. Rimandato Scamacca a giugno, la prossima operazione sarà il rinnovo di Brozovic, e successivamente di Skriniar.

Calciomercato Serie A, Lazio immobile, Roma bloccata dalle cessioni, l’Atalanta programma

La Roma ha già concluso uno degli acquisti fin qui più azzeccati di tutti prelevando Sergio Oliveira dal Porto, e le prestazioni in campo stanno dando ragione a Mou. Si tratta la cessione di Diawara, che era stato cercato dal Valencia ma che poi non ha affondato il colpo. Si è inserito il Venezia, ma è da vedere se il classe 1997 accetterà la destinazione. Infine, con il Valencia potrebbe esserci una trattativa per giugno: ipotesi di scambio che vedrebbe Gonzalo Guedes finire in giallorosso e Carles Perez tornare in Spagna.

L’Atalanta invece è stata impegnata a programmare in vista della prossima stagione. In questo senso si inserisce l’acquisto per 20 milioni di Boga, che presumibilmente vedrà poco il campo fino al 2022/2023. In fase ormai avanzata la trattativa con Mihaila del Parma, la Dea sta lottando con l’Inter per Cambiaso, mentre in uscita si registra l’interessamento della Lazio per il russo classe 1995 Miranchuk, ma oltre a questo i biancocelesti sono stati assolutamente immobili, bloccati dall’indice di liquidità che è aumentato solo ora dopo la cessione di Muriqi.

Sorride anche la Fiorentina, che nonostante la cessione di Vlahovic ha incassato tantissimi soldi che verranno spesi a giugno. È arrivato Cabral dal Basilea, e ha già un accordo con Agustin Alvarez del Penarol: la proposta viola è di 5 anni di contratto per il 2001 uruguaiano.

Calciomercato Serie A, Sassuolo insiste per Lucca, Salernitana luna park

La Sampdoria insiste per Defrel del Sassuolo (in stand-by le trattative per Linetty in entrata e per Thorsby in uscita), che verrebbe liberato solo in caso di arrivo in Emilia di Lorenzo Lucca del Pisa, bomber che sta facendo benissimo in Serie B e conteso da parecchie big del nostro campionato. C’è stata un’offerta al Padova per Moro (4 milioni più bonus): il giocatore arriverebbe al Sassuolo a giugno.

La Salernitana del nuovo presidente Iervolino ha rivoluzionato la squadra. C’è l’accordo con Armando Izzo per Torino per la difesa, si aspetta l’ufficialità. Molto vicino anche un altro difensore, ovvero il giovane Dragusin dalla Juve che è rientrato dal prestito alla Sampdoria.

Il Genoa sta trattando la risoluzione del contratto di Radovanovic e aspetta offerte per Cambiaso, che però dovrebbe rimanere fino a giugno a meno di assalti davvero decisi. Il Cagliari cerca Bonazzoli della Salernitana, e in uscita si aspetta una vera offerta per Nandez dalla Juve (e in caso Kajo Jorge in entrata).

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT