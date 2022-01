La Juventus non si ferma più: in arrivo un ultimo grande colpo

31-01-2022 07:48

Nessuno come la Juventus in questa finestra di mercato invernale. La Vecchia Signora ha stravolto la sua rosa, riuscendo a mettere a segno colpi eccezionali. E la festa per i bianconeri potrebbe continuare.

Juventus, stravolta la rosa di Allegri

La Juventus ha deciso di adottare una strategia decisamente aggressiva durante questa sessione di mercato. Con grande decisione, il club bianconero si è andato a prendere giocatori di primissimo livello, a partire da Dusan Vlahovic (investimento da 70 milioni di euro, più 10 di bonus). Trovato l’attaccante del presente e del futuro, fumata bianca anche per il promettente Danis Zakaria, centrocampista in uscita dal Borussia Monchengladbach (3,5 milioni di euro alla società tedesca per averlo subito). La Vecchia Signora non si è certo fermata, soffiando ai rivali di sempre del Torino il giovane Federico Gatti classe 1998. In poche ore, il club bianconero ha superato l’offerta del Torino, assicurandosi il difensore del Frosinone per una cifra attorno ai 10 milioni di euro (resterà al Frosinone sino al termine della stagione in corso).

Juventus, un ultimo colpo di mercato

Già regina indiscussa del mercato invernale, la Juventus è al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri un ultimo grande acquisto. Da giorni è in piedi la trattativa con il Cagliari per provare a portare a Torino il jolly uruguaiano Nahitan Nandez. L’idea dei vertici bianconeri sarebbe quella di inserire nella trattativa Kaio Jorge (il giovane attaccante brasiliano ha poco spazio in campo e, con l’arrivo di Dusan Vlahovic, avrebbe ancora meno possibilità di giocare). Tuttavia, il club sardo preferirebbe solo cash (valuta il cartellino dell’uruguaiano non meno di 15 milioni di euro). In queste ultime ore di mercato, le due società proveranno a trovare un accordo.

Juventus, ottimo lavoro a livello di cessioni

Straordinario il lavoro in fase di acquisto ma anche sul fronte cessioni la Juventus si è dimostrata all’altezza. Le cessioni di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski al Tottenham dell’ex dirigente bianconero Fabio Paratici porteranno nelle casse bianconere (se si verificheranno certe condizioni) circa 60/65 milioni di euro, più o meno quanto speso per il cartellino di Dusan Vlahovic. Ora la Vecchia Signora spera anche di “liberarsi” di Aaron Ramsey. Il gallese avrebbe rifiutato già diverse proposte. Nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti il Wolverhampton. Il gallese non fa più parte del progetto bianconero, anche se il suo contratto scadrà al termine della prossima stagione.

