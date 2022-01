Christian Eriksen, è fatta: l'ex Inter firma e ritorna in campo

31-01-2022 10:22

Christian Eriksen inizia ufficialmente la sua seconda vita calcistica. L’ex centrocampista dell’Inter, fermo dalla scorsa estate dopo l’arresto cardiaco patito durante Danimarca-Finlandia di Euro 2020, ha firmato con il Brentford ed è pronto a ripartire e lasciarsi alle spalle un 2021 da incubo.

Eriksen torna in Premier League: l’annuncio

Christian Eriksen ha trovato l’accordo per un contratto di 6 mesi con la società inglese: giocherà con il defibrillatore cardiaco sottocutaneo impiantatogli la scorsa estate. Il giocatore danese, che da mesi è tornato ad allenarsi prima nel suo Paese, poi a Chiasso vicino ad Appiano Gentile e quindi con l’Ajax, ha dovuto rescindere il contratto con l’Inter lo scorso 17 dicembre perché non poteva più ottenere l’idoneità sportiva in Italia.

Eriksen, superate approfondite visite mediche

Il centrocampista danese, prima di essere ingaggiato dal Brentford (attualmente quattordicesimo nella Premier League inglese), ha dovuto superare approfondite visite mediche, e ha ottenuto l’ok dalla FA per il ritorno in campo. “Sono felice di annunciare che ho firmato con il Brentford. Non vedo l’ora di iniziare, speriamo di vederci molto presto”, le sue parole sui social.

Eriksen fissa un record e punta il Mondiale 2022

Eriksen diventerà il primo giocatore della Premier League a giocare con un defibrillatore cardiaco sottocutaneo. Già protagonista in passato nel campionato inglese con il Tottenham, il danese è felicissimo di tornare in Inghilterra. “Abbiamo colto un’incredibile opportunità, portando al Brentford un giocatore di livello mondiale – le parole del tecnico Frank -. Non si allena con una squadra da sette mesi, ma ha lavorato molto da solo. È in forma, ma lavoreremo per farlo tornare al suo livello più alto. Mi aspetto che abbia un ottimo impatto nello spogliatoio”.

L’obiettivo di Eriksen è chiaro, tornare al suo più alto livello per riconquistare la Nazionale e guadagnarsi un posto per il Mondiale 2022 in Qatar.

