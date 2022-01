Milan tra presente e futuro: scelti il difensore e l'erede di Kessié

30-01-2022 13:30

Il Milan è l’unica delle tre big della Serie A a non aver ancora effettuato acquisti nella sessione invernale di calciomercato.

I tifosi rossoneri hanno dovuto assistere ai colpi della Juventus, che dopo Dusan Vlahovic sta per stravolgere anche il centrocampo con altri due innesti, e a quelli dell’Inter, che ha strappato all’Atalanta Robin Gosens e completato l’attacco con Felipe Caicedo, ma restano in attesa di un sussulto finale della coppia formata dal dt Paolo Maldini e dal ds Frederic Massara.

Mercato Milan, in difesa si accelera per Malick Thiaw

Le ultime ore di trattative dovrebbero vedere l’innesto nella rosa di Stefano Pioli di un difensore, obiettivo che i dirigenti rossoneri hanno da inizio gennaio per completare il reparto dopo il grave infortunio subito da Simon Kjaer. Come già anticipato proprio prima del via della finestra di gennaio, l’intenzione è però quella di fare un investimento sulla falsa riga di quello che nel gennaio 2021 vide lo sbarco a Milano di Fikayo Tomori.

Le dinamiche del mercato non hanno ancora permesso di effettuare un’operazione di questo tipo, vista l’irremovibilità del Lille a privarsi dell’olandese Sven Botman, così, dopo aver valutato numerose altre alternative, il giocatore più alla portata è diventato Malick Thiaw, tedesco di passaporto finlandese, classe 2001 di proprietà dello Schalke 04, per il quale non c’è però ancora l’intesa sulle cifre: il Milan non vuole spingersi oltre i 6 milioni, i tedeschi chiedono una somma tra gli 8 e i 10 milioni.

Milan, il futuro dipende (anche) da Ibrahimovic

Il focus della società è però già improntato sul mercato della prossima estate. Con l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League come stella polare per la seconda parte del campionato, i nodi da sciogliere per la rosa della stagione 2022-2023 sono diversi.

In difesa l’idea è quella di tornare alla carica per lo stesso Botman, sperando in uno sconto rispetto alla valutazione attuale superiore ai 30 milioni data dal Lille, ma lo snodo delle strategie rossonere sarà definire il futuro di Zlatan Ibrahimovic, dalla cui eventuale decisione di dire addio al calcio dipenderanno le valutazioni della società per l’attacco, e quello di Franck Kessié.

Milan, sarà Renato Sanches l’erede di Franck Kessié

Il centrocampista ivoriano andrà a scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, i negoziati per il rinnovo si sono arenati da tempo e pur non essendo ancora sfumate le possibilità di un accordo in extremis appare probabile che l’ex atalantino segua le orme di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, che hanno lasciato il Milan a parametro zero.

Il favorito per la sua successione è Renato Sanches. Il portoghese in forza al Lille andrà a scadenza con il club francese nel giugno 2023 e sembra voler cambiare aria: la corte del Milan dura da tempo e può andare a bersaglio complici i buoni rapporti tra il club rossonero e l’agente del giocatore, Jorge Mendes, oltre a quelli tra lo stesso Milan e il Lille, consapevole di avere pochi margini per convincere Sanches a restare in Francia. Le due società sono pronte a intavolare una trattativa più ampia che includa anche Botman.

Il mercato di gennaio sta per finire, ma il Milan guarda ben più avanti…

