Mercato Juventus: altri due regali per Allegri, Dybala aspetta

La Juventus si sta confermando la regina assoluta di questa sessione invernale di calciomercato. Dopo il grande colpo Dusan Vlahovic, i bianconeri stanno chiudendo anche per Denis Zakaria e Nahitan Nandez.

Juventus, altri regali per Allegri

L’acquisto di Dusan Vlahovic ha esaltato la piazza bianconera. Tutti innamorati pazzi per il nuovo attaccante (maglie a ruba). Felicissimo soprattutto Max Allegri che ha, finalmente, un grande centravanti a disposizione. Ma i regali per l’allenatore bianconero non sono finiti. Sono in arrivo altri due rinforzi “di peso”, ovvero Denis Zakaria e Nahitan Nandez. Il primo, in scadenza di contratto con il Borussia M’gladbach, avrebbe già un accordo con la Vecchia Signora. Mancherebbe solo il via libera del club tedesco (si parla di una proposta di cinque milioni da parte dei bianconeri). Pronta anche l’offensiva per l’uruguaiano Nahitan Nandez. Il Cagliari attende l’offerta giusta per lasciarlo andare. Il club sardo valuta il suo cartellino 15/18 milioni di euro e non vorrebbe nessuna contropartita tecnica all’interno della trattativa.

Juventus, prima bisogna cedere

Prima di poter concludere le trattative per Denis Zakaria e Nahitan Nandez, la Juventus vorrebbe salutare alcuni giocatori attualmente nella propria rosa. In attesa di capire cosa voglia fare Aaron Ramsey (avrebbe rifiutato già cinque proposte, pur essendo fuori dal progetto bianconero), la trattativa con il Tottenham per la cessione di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski sarebbe, secondo Sky Sport, a buon punto. Gli Spurs, attualmente guidati da Antonio Conte, starebbero cercando la formula migliore per portarsi a casa i due bianconeri. La fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore con la Juventus che spera di recuperare un gruzzolo importante, così da rientrare parzialmente dell’investimento per Dusan Vlahovic. Chiaramente, la decisione finale spetta al Tottenham dell’ex manager bianconero Fabio Paratici.

Juventus, intanto Dybala aspetta

Sullo sfondo resta la figura di Paulo Dybala che, al momento, è ancora in attesa di capire quale sarà il suo futuro. In scadenza di contratto con il club bianconero, l’argentino ha vissuto le ultime due settimane in maniera rocambolesca. Tra sguardi di sfida e gol liberatori, la Joya vuole capire quando sarà il suo turno. La Juventus, come ribadito più volte da Maurizio Arrivabene, amministratore delegato del club bianconero, ha intenzione di “trattare” tutti i rinnovi in gioco, compreso quello di Paulo Dybala a febbraio inoltrato. Tuttavia, considerata l’importanza di Paulo Dybala, non è detto che la sua situazione venga delineata appena si chiuderà la finestra di mercato invernale. Tanti sono interessati al “caso Paulo Dybala”, soprattutto l’Inter di Beppe Marotta.

