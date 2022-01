Juventus e la questione rinnovi: parlano Arrivabene e Cuadrado

Sia nel pre-partita sia nel post-partita di Juventus-Sampdoria, invece che il risultato del campo pienamente scontato visto l’andamento della partita, completamente dominata e alla fine vinta per 4-1 dai bianconeri, ha tenuto banco la questione dei rinnovi di alcuni calciatori della Vecchia Signora.

Prima della sfida dell’Allianz Stadium coi blucerchiati infatti Maurizio Arrivabene, stuzzicato dagli inviati di Mediaset, è tornato sulla non esultanza di Paulo Dybala dopo il suo gol nella sfida di campionato contro l’Udinese (e invece oggi ha aizzato i tifosi dopo aver segnato il 3-1):

“Lo sguardo verso la tribuna? Io esultavo per il gol, non ho visto, poi me l’hanno detto – ha detto l’amministratore delegato bianconero -. Io ho visto una grande azione della Juventus. Con Arthur , un assist di Kean e un gol splendido di Paulo. Non sto a commentare le reazioni dei giocatori. Se c’è volontà di continuare con Dybala? Io sono andato al sodo dicendo che ne avremmo parlato a febbraio”.

Poi Arrivabene ha allargato l’orizzonte, appunto, all’intera questione dei rinnovi dei bianconeri:

“Non c’è solo Dybala, ci sono Cuadrado, Perin, Bernardeschi che è un campione d’Europa e De Sciglio. A febbraio parleremo con tutti, compreso Dybala. Se temo inserimenti di altre squadre? Non c’è timore, non penso, sono tutti giocatori con i quali abbiamo un ottimo rapporto, molto legati alla Juve. Ci siamo dati appuntamento a febbraio. Martial nel nostro mirino? Alle cifre che dicono in Inghilterra no. Non aspettiamo che ci vengano incontro, di certe cifre non se ne parla”.