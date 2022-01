Juventus-Sampdoria, Landucci: "Abbiamo fatto una bella partita"

18-01-2022 23:47

Marco Landucci, che oggi ha sostituito Allegri sulla panchina della Juventus nella vittoria della Vecchia Signora per 4-1 contro la Sampdoria in Coppa Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset. La Juventus ha segnato 12 gol in gare ufficiali nel 2022, record alla pari del Real Madrid considerando le squadre dei maggiori 5 campionati europei in tutte le competizioni.

Queste le sue parole:

“Sicuramente abbiamo fatto una bella partita, non era facile perchè arrivare allo stadio con pochissime persone, dopo la bella partita che avevamo fatto domenica… siamo stati bravi. La squadra ha fatto una partita giusta, siamo stati offensivi, siamo stati bravi. Devo dire che tutti i ragazzi hanno fatto una bellissima partita, siamo contenti perchè ci tenevamo molto a passare il turno, perchè come sempre la Juve gioca su tutti i fronti e per noi è molto importante anche la Coppa Italia. Temevamo molto questa partita, ma abbiamo avuto l’atteggiamento giusto. L’atteggiamento nel calcio è determinante, sono stati tutti molto bravi”.

