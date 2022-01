Juventus, due giorni di fuoco: il centrocampo sarà stravolto

29-01-2022 23:45

La Juventus sta stringendo i tempi per l’arrivo immediato di Denis Zakaria. Per il 25enne centrocampista svizzero del Borussia Moenchengladbach e della nazionale rossocrociata la dirigenza bianconera, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, avrebbe messo sul tavolo delle trattative una cifra intorno ai 5 milioni di euro.

La Juventus vuole Zakaria subito anziché in estate

Zakaria era già comunque nel mirino dei bianconeri per il mercato estivo, poiché ha il contratto in scadenza a fine giugno e quindi arriverebbe sulla sponda bianconera del Po da svincolato, ma per lui è pronto un contratto di 4 anni e mezzo da circa 3 milioni a stagione, sul quale ci sarebbe già un accordo col calciatore e il suo staff. Se si puntasse sul nativo di Ginevra verrebbe quindi esclusa l’opzione che porta al prestito dal Cagliari dell’uruguaiano Nahitan Nandez.

Juventus, il Tottenham di Paratici vuole Kulusevski e Bentancur

Ma l’arrivo di Zakaria è subordinato alla partenza immediata di uno dei centrocampisti bianconeri dati in uscita. Ma se per Arthur e Aaron Ramsey è difficile trovare una destinazione adeguata, nelle ultime ore è emerso l’interesse l’interesse per Rodrigo Bentancur del Tottenham di Antonio Conte e di Fabio Paratici, ex amministratore delegato della Juve e ora direttore generale degli Spurs. Paratici è già in trattativa con la sua ex dirigenza per lo svedese Dejan Kulusevski, per il quale avrebbe proposto un prestito con obbligo di riscatto attorno ai 35 milioni complessivi.

Juventus, i tifosi degli Spurs attaccano Paratici

L’affare Kulusevski sembra potersi concludere, così come quello di Bentancur, il cui agente ha già un accordo con il Tottenham. Ma i tifosi degli Spurs sui social network accusano Paratici di non lavorare per il bene della squadra ma per sistemare il bilancio dei bianconeri. Una cosa è sicura: se entro due giorni dovesse arrivare Zakaria e dovessero partire sia Kulusevski sia Bentancur, il centrocampo di Massimiliano Allegri ne uscirebbe totalmente stravolto, con tutte le incognite del caso.

OMNISPORT