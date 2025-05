Europa League, pagelle Tottenham-Manchester United 1-0: Johnson e Vicario mettono fine al digiuno degli Spurs, Fernandes delude

Postecoglou salva la stagione dei londinesi con il primo trofeo europeo dall’84: decisivi l’esterno gallese e il portiere azzurro. La sconfitta si aggiunge alla stagione disastrosa dei Red Devils

A 41 anni dalla Coppa Uefa dell’84 il Tottenham torna a vincere una competizione europea aggiudicandosi la finale di Europa League contro il Manchester United, sconfitto da una rete del gallese Brennan Johnson e dalle parate di Vicario. Esultano gli Spurs, che salvano una stagione pessima e si qualificano anche alla prossima Champions League: completo, invece, il disastro dei Red Devils.

Europa League: trionfo Spurs, disastroso United

Tottenham campione in Europa League e qualificato alla prossima Champions League: questo il verdetto della finale di Bilbao che vede uscire sconfitto per 1-0 il Manchester United, che chiude così una stagione disastrosa, che lo vede ad oggi 16° in Premier League con un punto proprio sugli Spurs, anche loro pessimi in patria. La squadra di Londra, disastrosa in campionato in fase difensiva – 61 gol incassati in 37 giornate – salva la stagione vincendo di misura, serrando la difesa nei minuti finali: gli uomini decisivi sono Brennan Johnson, l’autore del gol partita (con l’aiuto della deviazione di Shaw), e l’azzurro Vicario, che piazza un paio di parate decisive: l’ultima nei minuti di recupero sul colpo di testa ravvicinato di Shaw.

La chiave della partita

Si corre tanto e si sbaglia di più nella finale di Europa League, sfida che riflette la stagione balorda di Tottenham e Manchester United. Entrambe le squadre mettono corsa ed energia nella partita, ma faticano a sviluppare manovre organizzate: non è un caso che il gol dell’1-0 nasca a fine primo tempo da una palla persa dai Red Devils in mezzo al campo, trasformata in oro da Sarr e poi dal tocco di Brennan Johnson, aiutato dalla deviazione di Shaw. Nella ripresa lo United prova ad alzare la pressione, e dopo un paio di buoni interventi di Vicario Postecoglou decide di difendere il vantaggio passando alla difesa a 5 con l’ingresso di Danso per Johnson. Garnacho crea qualche ansia alla difesa degli Spurs, che però regge fino al 97’ anche grazie al miracolo finale di Vicario sul colpo di testa di Shaw nei minuti di recupero.

Top & Flop del Tottenham

Sarr 7 – Il più attivo nella mediana degli Spurs, avvia l’azione del vantaggio rubando palla in mezzo al campo a Bruno Fernandes, poi completa l’opera col cross che causa l’autogol di Shaw. Continua a inserirsi con pericolosità per tutta la gara.

– Il più attivo nella mediana degli Spurs, avvia l’azione del vantaggio rubando palla in mezzo al campo a Bruno Fernandes, poi completa l’opera col cross che causa l’autogol di Shaw. Continua a inserirsi con pericolosità per tutta la gara. B. Johnson 7 – Rapido e intelligente il taglio in area che porta all’1-0 con la compicità di Shaw: è il suo sul 5° gol in Europa League, di sicuro il più pesante.

– Rapido e intelligente il taglio in area che porta all’1-0 con la compicità di Shaw: è il suo sul 5° gol in Europa League, di sicuro il più pesante. Vicario 7 – Sulle uscite fa tremare Postecoglou, ma tra i pali risponde presente: ferma prima Højlund e poi Garnacho. Superba la parata nel recupero su Shaw.

– Sulle uscite fa tremare Postecoglou, ma tra i pali risponde presente: ferma prima Højlund e poi Garnacho. Superba la parata nel recupero su Shaw. Bissouma 7 – Il maliano è la diga di Postecoglu in mezzo al campo: dalle sue parti lo United non sfonda. Nella ripresa serve un cioccolatino a Solanke che spreca con un controllo pessimo.

– Il maliano è la diga di Postecoglu in mezzo al campo: dalle sue parti lo United non sfonda. Nella ripresa serve un cioccolatino a Solanke che spreca con un controllo pessimo. Van de Ven 6,5 – Il salvataggio in acrobazia a rimediare a un errore di Vicario in uscita il manifesto della concentrazione messa dall’olandese nel corso della gara.

– Il salvataggio in acrobazia a rimediare a un errore di Vicario in uscita il manifesto della concentrazione messa dall’olandese nel corso della gara. Udogie 6 – Nel primo tempo fatica a stare dietro a Diallo, nella ripresa prende le misure all’ivoriano e si esalta nel clima di battaglia dei minuti finali.

Top & Flop del Manchester United

Garnacho 6,5 – Entra per uno spento Mount e dà un minimo di elettricità all’attacco dei Red Devils.

– Entra per uno spento Mount e dà un minimo di elettricità all’attacco dei Red Devils. Diallo 6 – Nel primo tempo i pericoli per gli Spurs arrivano tutti dalle iniziative del folletto ivoriano. Scompare nella ripresa.

– Nel primo tempo i pericoli per gli Spurs arrivano tutti dalle iniziative del folletto ivoriano. Scompare nella ripresa. Casemiro 6 – Col mestiere limita un paio di break pericolosi degli avversari, evitando altri guai a una difesa spesso incerta.

– Col mestiere limita un paio di break pericolosi degli avversari, evitando altri guai a una difesa spesso incerta. B. Fernandes 5 – Dovrebbe dare ordine e qualità al centrocampo, invece colleziona palle perse.

– Dovrebbe dare ordine e qualità al centrocampo, invece colleziona palle perse. Shaw 5 – Si lascia bruciare da Brennan Johnson sul gol del vantaggio dell’avversario, poi è sfortunato nel rimpallo che causa l’autogol.

– Si lascia bruciare da Brennan Johnson sul gol del vantaggio dell’avversario, poi è sfortunato nel rimpallo che causa l’autogol. Onana 5 – Sui cross l’ex Inter si limita a passeggiare da un palo all’altro: ogni palla che spiove in area è un potenziale pericolo per lo United.

Il tabellino di Tottenham-Manchester United 1-0

Tottenham (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie (dal 45’ s.t. Spence); Bentancur, Bissouma, Sarr (dal 45’ s.t. Gray); B. Johnson (al 34’ s.t. Danso), Solanke, Richarlison (dal 22’ s.t. Son). All. Postecoglou.

Manchester United (3-4-2-1): Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Mazraoui (dal 40’ s.t. Dalot), Casemiro, B. Fernandes, Dorgu (dal 45’ s.t. Mainoo); Diallo, Mount (dal 26’ s.t. Garnacho); Højlund (dal 26’ s.t. Zirkzee). All. Amorim.

Arbitro: Zwayer (Ger).

Marcatori: 42’ p.t. B. Johnson (T).

Note: ammoniti Diallo (MU), Van de Ven (T), Richarlison (T), Bissouma (T), Zirkzee (MU), Maguire (MU).