Kyrgios salta pure Wimbledon: "Piccolo contrattempo nel recupero". E i fan di Sinner lo massacrano

Slitta il rientro dell'australiano, costretto a rinunciare anche alla stagione sull'erba: e sul web, dopo l'annuncio, i tifosi del numero 1 infieriscono.

Brutta notizia per i fan di Jannik Sinner: anche questa volta il sogno di vedere Nick Kyrgios sconfitto sonoramente dal rosso di San Candido su un campo da tennis dovrà essere rinviato a data da destinarsi. Dopo aver saltato Roma e il Roland Garros, infatti, l’australiano – nemico giurato del numero 1 della classifica ATP – ha annunciato en passant su Instagram, tra una facezia e l’altra delle sue, che dovrà saltare anche la stagione sull’erba di quest’anno. Insomma, non riuscirà a prender parte al prossimo torneo di Wimbledon, di cui è stato finalista nel 2022. Per rivederlo in campo, magari contro Sinner, bisognerà attendere un altro po’.

L’annuncio di Kyrgios: “Non torno per la stagione sull’erba”

Attraverso una story su Instagram, Kyrgios ha dato conto di un “piccolo contrattempo” che gli impedirà di essere ai nastri di partenza dello Slam londinese, forse il più pretigioso del circuito, a cui avrebbe avuto accesso grazie al ranking protetto. “Volevo solo darvi un rapido aggiornamento: ho avuto un piccolo contrattempo nel mio recupero e purtroppo non potrò tornare per la stagione sull’erba quest’anno”, ha spiegato il 30enne di Canberra. “So quanto aspettavate con ansia di vedermi là fuori e mi dispiace sinceramente deludervi. Questo è solo un piccolo intoppo, però, e sto già lavorando sodo per tornare più forte che mai. Grazie il vostro continuo supporto: significa tutto per me. A presto!”.

Kyrgios ancora fermo ai box, le reazioni dei tifosi di Sinner

Più che offrirgli supporto, i tifosi più accesi di Sinner sui social hanno ripreso a massacrarlo, non dimentichi degli affondi – l’ultimo anche piuttosto recente – dell’australiano nei confronti del proprio beniamino per il caso Clostebol. “Pessima notizia: avrà ancora più tempo per scrivere le sue c…“, osserva un utente su X. “Ma perché, gioca ancora?”, si chiede un altro appassionato. “Non ne sentiremo la mancanza”, un altro commento. E ancora: “Spiaze”. Oppure: “Avrei preferito scendesse in campo e fosse preso a pallate da Jannik, così la prossima volta impara a fare il leone da tastiera”.

Wimbledon dopo Parigi e Roma: la stagione da fantasma di Nick

Nonostante i problemi fisici, nelle scorse settimane l’evanescente australiano non ha perso la voglia di punzecchiare Sinner e i suoi tifosi. “Dovrei presentarmi a Roma?”, la domanda ironica prima dello (scontato) forfait, seguito poi dalla dolorosa rinuncia al Roland Garros, dove avrebbe dovuto giocare nel doppio con Thompson. Sembrava potesse rientrare a Wimbledon e invece niente. A conti fatti, dopo le fugaci apparizioni poco brillanti di gennaio in Australia, l’ultima uscita del Kyrgios giocatore rimane quella durante il Masters 1000 di Miami, a marzo, sconfitto 6-7 0-6 da McDonald. Una figuraccia, se possibile, pari a quella rimediata con le sue infelici uscite sui social.