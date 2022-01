Juventus, Arthur-Arsenal in stand-by

27-01-2022 15:54

Il passaggio di Arthur all’Arsenal è al momento bloccato. Non si riesce a trovare l’intesa sulla formula giusta per risolvere la trattativa, nonostante Mikel Arteta stia spingendo con la dirigenza per avere subito un nuovo play basso.

La Juventus dal canto suo è irremovibile: no a un prestito per sei mesi, proprio l’attuale offerta dei Gunners, che si accollerebbero anche l’intero stipendio del giocatore. La formazione di Londra potrebbe risolvere la trattativa offrendo un prestito oneroso da 18 mesi e diritto di riscatto intorno ai 40 milioni di euro. Federico Pastorello, agente del giocatore, nei giorni scorsi è stato in Inghilterra per trovare un compromesso tra le parti ma per ora non si muove nulla.

Inoltre, Allegri sarebbe un po’ refrattario a cedere Arthur a gennaio, soprattutto perchè non sarebbe prevista un’eventuale entrata e, inoltre, anche Bentancur è in trattativa per lasciare la Juventus.

