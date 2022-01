Juventus, Conte e Paratici in aiuto: Kulusevski e Spurs vicini

29-01-2022 10:24

Dusan Vlahovic, dai ieri, è ufficialmente un giocatore della Juventus. Il colpo più importante di mercato della sessione di gennaio è stato messo a segno dal club bianconero, che però adesso vuole vendere. A centrocampo ci sono diversi giocatori che potrebbero lasciare Torino nelle prossime ore.

Juventus, Conte e Paratici in soccorso

Un aiuto alla Juventus arriva da due ex bianconeri: Antonio Conte e Fabio Paratici. L’ex tecnico dell’Inter e il ds, oggi entrambi al Tottenham, continuano a guardare in Serie A e, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero interessati a due giocatori della rosa di Massimiliano Allegri. Il club inglese avrebbe fatto un sondaggio per Bentancur, cercando di capire se è possibile la formula del prestito. La Juventus però è disposta a cedere il centrocampista solo a titolo definitivo.

Juventus, Kulusevski nel mirino del Tottenham

Non solo, il Tottenham di Antonio Conte avrebbe messo nel mirino anche Dejan Kulusevski. In questo caso, come riporta Sky Sport, Paratici starebbe cercando di convincere la Juventus col prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il club bianconero, a determinate cifre, sarebbe disposto ad accettare.

Qualche tempo fa, il Tottenham era propenso anche a superare quota 40 milioni per Kulusevski ma, dopo gli ultimi mesi, lo svedese ha perso appeal e adesso il club inglese vuole spendere al massimo poco più di 30 milioni. Sembra comunque esserci stato un passo in avanti fondamentale nella trattativa: dal diritto di riscatto, Paratici sembra disposto ad accontentare i bianconeri con l’obbligo.

Juventus, le mosse in caso di addio a Kulusevski

In questo modo, la Juventus potrebbe avere così il semaforo verde per puntare le ultime forze del mercato su Nahitan Nandez, nome caldo della dirigenza bianconera, o su Zakaria del Borussia Monchengladbach. Prima però, dopo l’acquisto di Vlahovic, Agnelli vuole vendere.

