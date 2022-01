Conte può bruciare l'Inter nella corsa alla rivelazione della serie A

11-01-2022 10:38

L’Inter di oggi non ha bisogno di grandi operazioni di mercato, ma Beppe Marotta sa quanto è importante nel calciomercato di gennaio lavorare per il futuro del club. Ecco allora che i nerazzurri potrebbero tornare all’attacco per Gleison Bremer, difensore del brasiliano Torino che dopo una crescita costante è oggi uno dei migliori centrali della Serie A.

Conte concorrente dell’Inter per Bremer

Sul giocatore, però, non c’è solo l’Inter, come ricordato oggi su Twitter da Nicolò Schira. “Inter, Milan e Tottenham sono in corsa per Gleison Bremer – ha scritto il giornalista della Gazzetta dello Sport – il difensore centrale brasiliano ha rifiutato l’offerta di rinnovo del Torino fino al 2025. Il contratto attuale di Bremer scade nel 2023. Per venderlo in estate Cairo chiede 25-30 milioni di euro”.

Oltre al Milan, che come l’Inter segue da un po’ il giocatore, anche Antonio Conte, ex allenatore nerazzurro, è pronto a entrare in competizione con Marotta per Bremer. Ed è proprio la potenza economica del club londinese a spaventare gli interisti che sperano di vedere Bremer in nerazzurro nella prossima stagione.

I tifosi interisti scettici sull’arrivo del brasiliano

“Quindi zero passi concreti da parte dell’Inter, bene. Io credo che per prendere Bremer, bisogna muoversi per tempo e con largo anticipo, soprattutto se non navighi nell’oro come l’Inter”, il commento di Andrea. “Dimentichi un piccolo particolare, a mio avviso non di poco conto…”, gli risponde Osc92 postando un’immagine di Marotta e alludendo dunque all’abilità del dirigente interista.

Manu ha la soluzione, che però sarebbe comunque un compromesso per l’Inter: “Facciamo che Conte viene a prendere De Vrij in estate e noi ci portiamo a casa Bremer”. “Ma che vuole Conte? Basta!”, si sfoga Jak.

“25 milioni Bremer li vale tutti”, sfrive Emafdl, invitando l’Inter ad accontentare Cairo. Christian, infine, è già rassegnato: “Non possiamo competere con la Premier, Bremer andrà al Tottenham”.

