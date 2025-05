Inter, la Marotta League esiste o no? La polemica divampa sui social

Bufera sul web al termine delle gare Inter-Lazio e Parma-Napoli per i casi da moviola che, secondo i tifosi, vertono a favore dei nerazzurri

Dopo la penultima di campionato ricca di colpi di scena, i tifosi aprono i processi al VAR e alle decisioni arbitrali dopo i casi da moviola di Inter-Lazio e Parma-Napoli. Al centro della bufera il tocco di mano di Bisseck e il rigore revocato agli azzurri nei minuti finali di gara. Torna, di tendenza sui social, il tema della Marotta League che scalda non poco gli animi e le polemiche.

Biasin condanna gli arbitri nel corso di Pressing

Nello studio di Pressing, Fabrizio Biasin ha commentato così gli episodi da moviola di Inter-Lazio: “Chiffi ha arbitrato male ma ho visto tante direzioni insufficienti contro l’Inter quest’anno. I nerazzurri hanno perso tanti punti per colpe proprie ma è corretto far notare i tanti errori arbitrali subiti, alla fine ne esce una squadra parecchio svantaggiata quest’anno nonostante si sia parlato tanto di Marotta League. Gli arbitri sbagliano perché sono scarsi, non certo per sfavorire i nerazzurri o favorire altre squadre”.

Molti tifosi sostengono il Napoli nella lotta scudetto contro l’Inter

Sul web in molti si lamentano per l’episodio da moviola in Parma-Napoli in cui viene revocato il rigore ai partenopei: “Il fallo lo subisce Simeone al massimo! Onestamente io tiferò Napoli per andare contro il sistema Marotta League in Italia.”

E ancora: “L’Inter che si lamenta degli arbitri e come il Papa che si lamenta della Chiesa. A questo punto viva Napoli e il Napoli e forza a voi napoletani: puniteli severamente, ora o mai più. Tocca a voi”.

C’è poi chi scrive: “La MarottaLeague inter NON ESISTE????????? Ieri ero ovviamente in Curva Sud allo Stadium e vedo solo ora… Questo di Simeone sarebbe il fallo a centrocampo del Napoli, per il quale ieri, DOVERI cuore nerazzurro, ha tolto il rigore assegnato nel prosieguo dell’azione al Napoli al 95esimo!”

Ed infine: “Ma vergognatevi, da tifoso Juventino mi state facendo fare il tifo per il Napoli, pur di non vedere più voi nerazzurri.”

La ‘Marotta League’ torna in tendenza

Non si placano gli animi sul web, la ‘Marotta League’ torna a far discutere i tifosi sui social: “Perla del penalty di Bisseck con le braccia dietro la schiena”? Succede se la MarottaLeague ti ha abituato troppo bene …”

E ancora: “Tutto nella norma e largamente previsto. Guida, al AVAR, ha fatto quello che doveva fare. Ora, tutta la famiglia, potrà girare a testa alta, per Napoli, e non avere più paura.”

C’è chi scrive: “Purtroppo, senza entrare nel merito delle valutazioni, la scellerata gestione del VAR ha eliminato il concetto di “netto”. E lo dico ben al di là della narrazione sulla “marottaleague“, perché COME TUTTI, anche l’Inter è incappata in “gestioni VAR discutibili”, pro e contro.”

C’è poi chi provoca: “Sono talmente abituati ai regali che ne pretendono sempre di più. Un po’ come il tossico al Sert per il metadone.” E ancora: “Un’altra brutta mazzata per la MarottaLeague che sperava in qualche regalino post fine campionato. Spiaze. E ora l’Inter restasse in silenzio stampa!!!”

Non si fermano i commenti: “La MarottaLeague é quella cosa che se fischi un rigore netto contro l’Inter e al Napoli tolgono un rigore solare x un contrasto inesistente a centrocampo, l’Inter fa il silenzio stampa.”

Ed infine: “L’andamento del Milan facilita la strategia dei MarottaLeague di concentrale l’attenzione dei media su di noi. Il tutto trovando utili idioti tra vip, giornalisti, e tifosi pensionati vari divenuti content creator che per una manciata di like fanno da megafono.”

L’analisi degli episodi da moviola in Inter-Lazio e Parma-Napoli

A quel punto sui social partono poi i processi alla moviola di Inter-Lazio e non solo: “Bisseck allarga il gomito verso la palla, lo fa d’istinto, sicuro che siccome ha la mano dietro la schiena è assolto.… ma lo fa. Si critica il var su questo e robe tipo la gomitata sui denti di Kolasinac a Mc Kennie o la testata Empolese a Gatti nessun risalto. La marotta league esiste.”

E ancora: “Ma veramente l’inter si sta lamentando di quel rigore solare sacrosanto e vanno dicendo in giro di essere stati danneggiati da scelte arbitrali? Per davvero? Ma chi, proprio loro della MarottaLeague? Usano la vecchia tecnica di “la menzogna ripetuta 100 volte, diventa verità””

C’è poi chi teme: “Non facciamoci ingannare dalle apparenze. Gli hanno dato il rigore contro per far sembrare che non gliene abbiano dati così tanti a favore. tanto poi penalizzeranno il Napoli all’ultima giornata e sarà scudetto di cartone per l’Inter.”

Non si placano gli animi sul web: “La cartonese ha beneficiato di mille rigori fasulli e ora fa la parte su un rigore stranettissimo della Lazio. E a parma, la MarottaLeague ha tolto un altro rigore netto al napoli per un’azione partita un’ora prima! Siamo alle comiche!”

Ed infine: “Chiffi lo chiamano al VAR il rigore è solare lo deve dare a quel punto….Hanno mandato Chiffi a milano e Doveri con lo zainetto dell Inter a Parma, aspettiamo la porcata dell ultimo turno…”