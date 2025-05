Musetti, numero 7 della classifica ATP e secondo figlio: il magic moment del carrarino continua

Il ritiro di Ruud dal torneo di Ginevra farà salire Lorenzo di una posizione tra una settimana: intanto arriva un lieto annuncio in tandem con la compagna Veronica Confalonieri.

È un momento magico per Lorenzo Musetti. Lo splendido cammino agli Internazionali di Roma, dove si è spinto fino alla semifinale, ha consentito al carrarino di scalare la classifica ATP: nell’ultimo aggiornamento s’è arrampicato fino all’ottava posizione, ma la scalata nel ranking è destinata a continuare. E non solo. Per Lollo e per la compagna Veronica Confalonieri c’è una splendida novità in arrivo: sono in attesa del secondo figlio.

Musetti, la scalata nel ranking continua

Tra una settimna, quando il Roland Garros sarà già ufficialmente iniziato, Musetti passerà dall’ottava alla settima posizione del ranking. L’ufficialità è arrivata con la conferma del forfait di Casper Ruud al torneo ATP 250 di Ginevra. Quando al norvegese saranno scalati i punti del torneo svizzero, il tennista azzurro lo supererà in classifica, balzando appunto al settimo posto. Un traguardo storico per il 23enne toscano, che sarà appena il quarto italiano di sempre a spingersi tanto in alto in classifica. Prima di lui soltanto Sinner (primo), Panatta (quarto) e Berrettini (sesto), almeno da quando il ranking è calcolato dal computer.

Un altro figlio per Lollo e Veronica Confalonieri

Non solo le gioie del campo, comunque. Musetti e la compagna Veronica Confalonieri hanno annunciato su Instagram una bellissima novità: sono in attesa del secondo figlio. A poco più di un anno dalla nascita di Ludovico, il primogenito della coppia, un altro bebé è atteso in famiglia. Notizia accolta con grande gioia e piacere dai tanti fan di Lollo, legato da cinque anni alla sua Veronica Confalonieri, sempre presente in tribuna in occasione dei suoi match. Veronica che, naturalmente, ha condiviso lo stesso post su Instagram: “La famiglia si allarga”.

Le speranze di Musetti per il Roland Garros

Insomma, il 2025 si sta rivelando davvero un anno straordinario per Musetti e per la sua famiglia. Il carrarino sembra aver fatto il definitivo salto di qualità, a livello di convinzione mentale più ancora che tecnica o tattica, e ora può presentarsi con grandi ambizioni al secondo Slam stagionale, il Roland Garros. Parigi gli porta bene: qui, qualche mese fa, ha conquistato una splendida medaglia di bronzo al torneo olimpico di tennis. Nel torneo che sta per iniziare sarà tra le prime otto teste di serie: eviterà dunque i big, almeno fino ai quarti, con la possibilità di fare molta strada.