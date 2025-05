Juventus, su Tudor scintille in studio tra Bergomi e Di Canio in diretta

Su Sky si è acceso il dibattito sulla gestione della Juventus da parte di Tudor: polemiche in studio, protagonista anche Marchegiani

Anche la Juventus gestita da Igor Tudor dimostra di non essere uscita ancora dalla crisi. Dopo una stagione di continui alti e bassi con Thiago Motta, la media punti del neo tecnico bianconero è inferiore al suo predecessore e nella gara contro la Lazio c’è stato il caos tra sostituzioni e gestione della squadra. Con il rosso di Kalulu e l’entrata ed uscita flash dal campo di Adzic (e Chico Conceicao entrato al 45′ e sostituito all’85’), l’allenatore della Vecchia Signora è stato al centro delle critiche anche nello studio di Sky Sport dove tra Bergomi e Di Canio ci sono state scintille nell’analisi del caso.

Bergomi difende il rendimento della Juventus di Tudor

Ad aprire il discorso Juventus è l’ex calciatore Luca Marchegiani: “La sensazione che la Juve fosse migliorata in modo clamoroso dopo l’esonero di Thiago Motta è stata solo una sensazione. Al di là dei numeri, se andiamo a vedere il peso specifico delle vittorie … Erano partite alla portata”

A quel punto ha replicato Beppe Bergomi, che nei giorni scorsi è stato già al centro di critiche per la telecronaca faziosa pro Inter: “Non è vero, Luca. Con Lazio, Roma e Bologna ha pareggiato delle partite fuori casa ed era sempre in vantaggio. Tudor ha sbagliato la partita di Parma, per il resto le partite che doveva vincere le ha vinte tutte. Con Motta la Juve non le vinceva eh… Penso alle partite di Motta con Venezia, con cui ha pareggiato, e Parma, dove ha perso… Tudor le ha vinte. Lui ieri è stato chiaro: la squadra è forte, ci vogliono due innesti e poi si può giocare ad alti livelli”.

Di Canio infastidito si accende in diretta televisiva su Tudor

A quel punto l’ex calciatore biancoceleste, Paolo Di Canio, si è acceso durante il dibattito su Tudor: “Dai, Zio, ma parliamo seriamente!” Replica subito Bergomi: “Io parlo seriamente!” Non si placa Di Canio che accende la discussione: “Ma Zio, dai! Voglio dire … ma che doveva dire Tudor? Rimango e mi dovete cambiare dieci giocatori e fare la rivoluzione? Ma dai!”

Beppe Bergomi ci tiene a ribadire: “La Juve è forte. Rientreranno Bremer e Cabal, dietro Gatti ti dà tanto. E in mezzo al campo secondo me non sono male…e con Tudor sono migliorati e di parecchio anche“. Ed infine Di Canio asserisce: “Zio, già che hai detto che non sono male…”.

Marchegiani spiega cosa ha cambiato Tudor

A chiudere la discussione su Igor Tudor è stato l’ex calciatore Luca Marchegiani che ha spiegato cosa abbia provato a cambiare il tecnico bianconero dal suo arrivo alla Juventus: “C’è stato un tentativo di avere un calcio più aggressivo e più diretto, ma Tudor non ha continuato su quella strada. Oggi rispetto a Juve-Genoa, esordio di Tudor, io non vedo la Juventus che abbia mantenuto quel tipo di calcio.”

Ed infine ha spiegato Marchegiani: “Tudor parla benissimo e non manca di rispetto a nessuno mai, però ha detto una frase: non sono riuscito a fare la preparazione. Come se la risposta fisica della squadra in questo momento non fosse quella che gli permette di fare quello che lui…”

