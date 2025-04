Lazio, dopo l’eliminazione anche la beffa: virale lo sfottò del Bodo a Di Canio e ai biancocelesti

I norvegesi condividono sul profilo Instagram ufficiale una foto modificata dall’AI degli Oasis con un salmone in mano: una citazione della coreografia dell’Olimpico e delle parole dell’ex attaccante

Lazio sconfitta dal Bodo e anche presa in giro sui social dai norvegesi: il club di Glimt ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto modificata con l’intelligenza artificiale degli Oasis con in mano un salmone. Si tratta di una frecciata a Paolo Di Canio, ex della Lazio che in passato era stato irrispettoso nei confronti del Bodo, al club biancoceleste e ai suoi tifosi.

Lazio, la presa in giro da parte del Bodo

Altro che algidi scandinavi, nelle ore successive alla vittoria sulla Lazio nei quarti di finale di Europa League i social media manager del Bodo hanno dimostrato di possedere una sadica ironia. Dopo il successo ai rigori che ha sancito l’eliminazione della squadra di Marco Baroni, infatti, il club norvegese ha condiviso un’immagine sul profilo Instagram ufficiale un’immagine realizzata da un tifoso romanista per prendere in giro la Lazio e i suoi tifosi, in particolare Paolo Di Canio.

Bodo, la storia condivisa su Instagram

Tra le storie di Instagram del Bodo, infatti, spicca un’immagine creata utilizzando l’intelligenza artificiale che mostra i membri degli Oasis con la sciarpa del club norvegese mentre tengono in mano un salmone. In sottofondo, le note del brano più noto della band britannica, “Wonderwall”. Chi ha seguito il match di ieri all’Olimpico, ha impiegato poco per capire che si trattasse di una presa in giro nei confronti della Lazio.

Il significato dell’immagine condivisa dal Bodo

“Wonderwall”, infatti, è stato proprio il brano suonato all’Olimpico prima del match tra Lazio e Bodo e che ha accompagnato la spettacolare coreografia realizzata nelle due curve dai tifosi biancocelesti. Ma cosa c’entra il salmone? Per rispondere a questa domanda, bisogna risalire all’autunno del 2021, quando la Roma di José Mourinho crollò per 6-1 a Glimt, in una gara di Conference League: negli studi di Sky Sport Paolo Di Canio si lanciò in un’invettiva contro i giallorossi, accusati di aver perso contro una squadra “di salmonari”. A distanza di anni, quelle parole sono state utilizzate per prendere in giro la Lazio con un’immagine divenuta rapidamente virale su Instagram.