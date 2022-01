Juventus: Kulusevski e Bentancur a un passo dal Tottenham

30-01-2022 00:26

Dopo l’acquisto di Dusan Vlahovic, la Juventus si conferma tra i club più attivi in questa finestra invernale di calciomercato anche sul fronte cessioni.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, sarebbe in dirittura d’arrivo la doppia operazione destinata a sfociare nella cessione di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur al Tottenham.

L’attaccante svedese potrebbe sbarcare in quel di Londra attraverso un’operazione strutturata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro e legato al verificarsi di alcune condizioni, tra cui la qualificazione degli Spurs alla Champions League e al numero di presenze che il classe 2000 accumulerà sotto la gestione di Antonio Conte. In caso di fumata bianca, Kulusevski ritroverebbe Fabio Paratici, colui che ha propiziato il suo trasferimento dall’Atalanta alla Vecchia Signora nel gennaio del 2020.

Capitolo Bentancur. Sembra ormai ai titoli di coda anche l’avventura del centrocampista uruguaiano arrivato sotto la Mole nell’estate del 2017. In questo caso i londinesi sarebbero pronti a chiudere per l’ex Boca Juniors attraverso un trasferimento a titolo definitivo per un esborso superiore a 20 milioni di euro comprensivi di bonus. Di questa cifra, ovviamente, la Juve dovrà riconoscere da contratto una percentuale agli Xeneizes che si aggira attorno al 35%.

Ultime ore di calciomercato che si preannunciano roventi sull’asse Torino-Londra con la Juve pronta a incassare un tesoretto da oltre 60 milioni di euro prima di sferrare l’assalto decisivo nei confronti di Denis Zakaria, tassello che lo stato maggiore del club zebrato vuole regalare a Massimiliano Allegri già in questa sessione.

OMNISPORT