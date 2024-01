Milan, il messaggio d’addio di Krunic è un attacco alla dirigenza: ringraziamenti a Maldini e Massara

Il centrocampista Rade Krunic lascia il Milan e va al Fenerbahce ma nel suo messaggio d’addio non passa inosservato quello che è un attacco all’attuale dirigenza rossonera: ringraziamenti per Maldini, Massara e Boban

14-01-2024 14:49

Un addio dal sapore amaro quello di Rade Krunic. L’avventura del centrocampista bosniaco con la maglia del Milan si conclude con una separazione che lascia anche una striscia polemica. Ora per il 30enne giocatore che è stato anche uno dei protagonisti nella vittoria dello scudetto comincia una nuova sfida con la maglia del Fenerbahce nella SuperLig.

Krunic: il messaggio d’addio al Milan

La notizia del passo di Krunic al Fenerbahce era attesa da tempo ma ieri è arrivato l’annuncio ufficiale. Oggi arriva il saluto del giocatore ai suoi tifosi con un messaggio affidato alla sua pagina Instagram. “Dopo 4 anni e mezzo avrei probabilmente molto da dire ma mi fermo ai ringraziamenti. Inizierò con un grande grazie a Paolo, Ricky e Zvone di avermi dato la possibilità dio giocare in questo grande club. Grazie a mister Pioli per tutti questi anni, alla sua fiducia in me e alla sua stima nei miei confronti”.

“Grazie allo staff tecnico, allo staff medico, a tutta la gente che lavora nel Milan che mi ha aiutato in tutti i modo per facilitare la mia vita personale – continua Krunic – grazie a tutti i tifosi che hanno saputo rispettare me, la mia dedizione, la voglia di aiutare la squadra. E soprattutto grazie ai miei compagni. Voi sapete cosa penso di voi come persone e come giocatori. Anche nei momenti difficili, voi non mi avete abbandonato mai, anzi mi avete aiutato a superare tutto e diventare una persona migliore. Vi voglio bene”.

Attacco alla nuova dirigenza

Se a prima vista il messaggio di saluto di Krunic sembra appartenere alla categoria dei saluti di rito, leggendo con attenzione lo scritto affidato ai social, si percepisce da parte del giocatore bosniaco un certo astio nei confronti della nuova dirigenza rossonera. I saluti, oltre che a Pioli, sono infatti indirizzati solo a Maldini, Massara e Boban che hanno portato il giocatore a Milano quasi 5 anni fa. Negli ultimi mesi il giocatore è sparito quasi completamente dai radar e nonostante i tanti infortuni che hanno colpito la rosa non è mai stato preso in considerazione.

La reazione dei tifosi

Krunic non è mai stato un giocatore particolarmente amato dalla tifoseria rossonera, anche se nel corso della sua avventura in rossonero ha sempre avuto la capacità di farsi trovare pronto e di mettersi sempre a disposizione di Pioli e dei compagni di squadra: “Ha limitato i commenti conscio che i tifosi del Milan ormai non vedevano l’ora che se ne andasse – dice Elisabetta – ma spero che si faccia luce su cosa sia successo realmente per passare da titolare a Pioli che dice che è meglio che trovi un’altra squadra. Gestione pessima”.