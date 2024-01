Calciomercato, trattative oggi: Juve Bernardeschi per Kostic, R. Sanches si impunta, Milan caccia al difensore

Le trattative, le indiscrezioni e le ufficialità del calciomercato della Serie A del 13 dicembre 2024. Pioli conferma un nuovo difensore, Juve su Bernardeschi, la Roma e il rebus Renato Sanches

13-01-2024 23:40

Sabato di calciomercato caratterizzato da indiscrezioni più o meno velate che arrivano dalle da dirigenti e allenatori delle big e da movimenti interessanti anche in provincia. Le voci di mercato delle ultime 24 ore della Serie A. tra Juve, Inter, Milan, Roma e tutte le altre.

Juve, due uscite e tre acquisti

Protagonista della giornata di mercato è la Juventus. Il nome nuovo, e caldissimo è quello dell’ex Liverpool, Jordan Henderson, già pronto a fare i bagagli per lasciare l’Arabia e tornare nel “calcio che conta”. Al momento, il prestito sembra la strada più semplice. Chiuso, invece, il colpo Vasilije Adzic che, stando alle ultime indiscrezioni ha nel giorno della gara contro il Sassuolo l’approdo a Torino. Battuta la concorrenza delle big di mezza Europa. Il montenegrino classe 2006 potrebbe essere allo Stadium martedì sera. Su Lazar Samardzic, il tecnico dei friulani, Cioffi, ha spiegato: “Farà il massimo per l’Udinese, così come Nehuen Perez“, obiettivo del Napoli.

Bianconeri attivi anche in uscita. Torna di moda il possibile addio di Filip Kostic, che potrebbe fare il percorso inverso a Henderson e sbarcare in Arabia. Sulle tracce del serbo c’è l’Al-Hilal. In caso l’affare andasse in porto, si aprirebbero le porte al clamoroso, ma ormai non così impossibile, ritorno di Federico Bernardeschi. Chi è sempre più sicuro di salutare è Moise Kean, chiuso dall’esplosione di Kenan Yildiz. Nelle ultime ore, oltre a Monza e Fiorentina, si registra l’arrivo nella sede bianconera della prima offerta del Rennes.

Inter, le rivelazioni di Marotta su Zielinski

In serata, prima della gara che ha visto l’Inter affossare 1-5 il Monza, il dg nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche di mercato, confermando la trattativa per Piotr Zielinski, in scadenza con in Napoli. Marotta ha spiegato: “Dal primo febbraio possiamo contattare i giocatori in scadenza a giugno, non prima, e ce ne vuole ancora prima di dire che si sia raggiunto l’accordo con Zielinski. Attacco? Siamo tranquilli, abbiamo fatto già 38 reti e non ci sono criticità. Nei nerazzurri c’è da registrare la cessione al Sassuolo del giovane attaccante, Gabriele Vedovati, che si aggregherà alla Primavera degli emiliani.

Milan alla ricerca di un nuovo difensore

In casa Milan, nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara contro la Roma, Stefano Pioli conferma la volontà della società di regalare alla squadra un altro difensore: Gabbia e Terracciano non bastano a “colmare questa lacuna”. Chi ha ufficialmente salutato è Rade Krunic, che ha raggiunto Edin Dzeko e Leonardo Bonucci ed è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahce. Intrigo di mercato, infine, per Lorenzo Colombo, in difficoltà a Monza e con la possibilità concreta di guardarsi attorno.

Roma, Llorente cercato dal PSG, Renato Sanches si impunta

Sirene parigine per per il difensore della Roma, Diego Llorente. I francesi devono sopperire all’assenza forzata di Milan Skriniar, operato negli ultimi giorni, e il nome in lista è quello dello spagnolo ex Tottenham. Sempre in tema PSG, si impunta Renato Sanches, che saluterà certamente la Capitale in questa sessione, ma non pare gradire le avances del Besiktas e preferirebbe tornare in Portogallo o in Ligue1. Tra i nomi caldi per la retroguardia di Mourinho, resta viva la candidatura del turco Caglar Soyuncu dell’Atletico di Madrid: si tratta per il prestito, ma si dovrà prima sfoltire la rosa, oltre a Sanches, è Leonardo Spinazzola il “candidato” più plausibile.