Juventus su Jordan Henderson: l'ex Liverpool può arrivare subito, dipende da Kean

La dirigenza bianconera è al lavoro per regalare un centrocampista ad Allegri: dopo Ederson, finisce il lista anche l'ex leggenda del Liverpool

13-01-2024 13:30

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

“Ci stiamo guardando intorno, valuteremo qualche possibilità“ – queste le parole di Giuntoli sul mercato. La dirigenza della Juventus vorrebbe regalare ad Allegri un rinforzo per il centrocampo. Una soluzione in più per continuare a lottare con l’Inter per lo scudetto. Il sogno è Ederson, ma l’Atalanta fa muro. Ed ecco che in lista è entrato Jordan Henderson: qualità esperienza, duttilità, ingredienti perfetti per coprire alcune lacune del reparto bianconero.

Juventus su Henderson: la chiave è Kean

Il club sta lavorando su diversi profili per rinforzare la rosa: tra le varie opzioni, c’è anche l’idea di riportare Henderson in Europa. L’ex bandiera del Liverpool, ora in Arabia Saudita all’Al-Ettifaq, vorrebbe fare le valigie e tornare a competere con un top club. Il centrocampista chiede un prestito di 18 mesi. Una durata lunga, che potrebbe creare un ostacolo. L’atro scoglio è l’indice di liquidità dei bianconeri, al momento negativo. La soluzione? Un’eventuale uscita di Kean, ora chiuso anche dall’esplosione di Yildiz. Sull’attaccante italiano è vivo l’interesse di varie squadre, come il Monza o la Fiorentina.

Henderson volta le spalle a Gerrard

Il centrocampista inglese è un paladino dei diritti LGBTQ+ e il suo passaggio in Arabia Saudita, paese dove vengono calpestate queste minoranze, lo aveva sommerso di critiche. Non è riuscito ad ambientarsi e ora è disposto a rinunciare ai soldi (circa 22 milioni di euro per tre anni) del suo contratto, pur di tornare a giocare in Europa. La squadra di Gerrard è al momento a metà classifica, ma non sono di certo i risultati sportivi ad aver fatto cambiare idea al giocatore. Gli ideali sono più forti del denaro e quando non si riesce a vivere con serenità, la soluzione è cambiare.

Henderson, qualità ed esperienza

Se giochi per più di dieci anni con il Liverpool è perché hai qualcosa da dire. Se poi indossi la fascia da capitano e alzi la Champions League finisci di diritto tra le leggende. Henderson ha rappresentato il club in modo esemplare e ha avuto l’umiltà di farsi da parte. L’idea del restyling di Klopp era chiara e l’inglese l’ha accettata senza discussioni. Ma anche un campione può sbagliare scelta. L’Arabia non lo ha convinto e dopo appena sei mesi è pronto a comprare un biglietto aereo per l’Europa.

Per l’Italia? Dipende dalla Juve. Allegri ha perso in un solo colpo Fagioli e Pogba e la dirigenza sarebbe intenzionata a coprire questo buco. L’ex Reds non garantisce gol, in carriera ne ha fatti pochi, ma tanta qualità e duttilità e potrebbe dare un grande aiuto in un ruolo molto delicato, davanti la difesa, alternandosi con Locatelli. Il tempo dirà se a Torino sarà l’ora del tè.