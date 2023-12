Saudi League, disastro Gerrard: l'Al-Ettifaq beffato al 91’ su rigore dagli ultimi in classifica

Continua il calo spettatori in Saudi League: l'Al Riyadh stabilisce un altro record negativo nonostante la vittoria. Steve Gerrard non sa più vincere

29-12-2023

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

L’Al Ettifaq non sa più vincere, nemmeno con gli ultimi classificati: la beffa questa volta arriva al 91′ sul rigore di Tozé dell’Al Hazem e sancisce il pareggio per 1-1 in casa per gli uomini di Gerrard. Il club della città di Dammam (parte orientale dell’Arabia Saudita) non si smuove dall’ottavo posto nella Saudi League PRO e conferma il trend negativo da 9 turni. L’ultima vittoria per la squadra araba allenata da Gerrard risale al 28 ottobre 2023 quando per 3-1 vinsero fuoricasa contro l’Al Wehda, da lì in poi solo un lungo strazio: 4 sconfitte e 5 pareggi. Il riassunto degli anticipi e delle altre gare che si disputeranno nella 19esima giornata di Saudi League PRO.

Gli anticipi della 19esima giornata di Saudi League: male Al Ettifaq

Per una volta sembrava che stesse andando diversamente per la squadra allenata da Gerrard ma così non è stato: non è bastato il gol di Gray al 70′ per riaccendere la speranza dell’Al Ettifaq. Il super Henderson, ex Liverpool, è stato il migliore in campo ma non è riuscito ad invertire le sorti del match e portare l’Al Ettifaq alla vittoria. Bene il giamaicano Gray, ex Everton e Leicester, che al 70′ ha sfruttato un assist dell’ex giallorosso Wijanaldum e ha insaccato la palla in rete.

Delusione invece per Moussa Dembélé, l’attaccante francese ex Lione, che ha toccato la palla meno volte (25) di tutti i giocatori che hanno giocato per 90 minuti. Per l’Al Hazem è bastato un gol del portoghese Tozé a far tornare l’equilibrio in campo ma non per risalire dall’ultimo posto in classifica (13 punti) in Saudi League.

Al Riyadh vince ma conferma trend negativo spettatori

Non è tutto oro ciò che luccica: la vittoria per 1-0 dell’ Al Riyadh – a terza squadra di Riyadh – serve ad invertire il trend negativo del club rossonero -dopo un pareggio e tre sconfitte consecutive – ma non il calo spettatori nella Saudi League: nella gara vinta contro il Damac, grazie al gol dell’attaccante giamaicano ex Watford Andre Gray, il numero di spettatori è rimasto bassissimo con soli 299 presenti in un impianto da 15mila posti.

Oggi in campo Al Hilal, Al Ahli e l’Abha dell’ex Tatarusanu

Continua la 19esima giornata di Saudi League PRO: quest’oggi in campo scenderanno dalle ore 16:00 l’Al Hilal, ancora prima e imbattuta da inizio campionato con 50 punti in classifica e +48 reti di differenza gol, in trasferta contro l’Al Fayha e l’Abha dell’ex viola Tatarusanu che affronterà fuori casa l’Al Raed.

Alle ore 19:00 ci saranno in campo anche Gabri Veiga e Kessié con l’Al Ahli che affronterà l’Al Khaaleej per mantenere il terzo posto e inseguire l’Al Nassr di CR7 che scenderà in campo domani contro l’Al Taawoun (l’incontro sarà visibile su LA7 domani sera a partire dalle 18:30).

Si ricorda che i diritti televisivi della Saudi League PRO sono stati acquistati da LA7 che trasmette il miglior incontro di giornata anche su LA7/D (canale 29 digitale terrestre) e in simulcast su LA7.it.

Firmino scaricato dall’Al Ahli dopo soli sei mesi

Infine mercato. L’ex bomber del Liverpool Firmono è stato già scaricato dall’Al Ahli, squadra in cui militano Gabri Veiga, Kessié e Mahrez. Arrivato nel calciomercato estivo a titolo gratuito, con ingaggio da 22 milioni netti a stagione, Roberto Firmino, secondo quanto riporta TalkSport, è attenzionato da vari club sauditi: Al-Shabab, Al-Ettifaq e Al-Fateh ma anche club turchi e lo Sheffield United.