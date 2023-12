Saudi League, Benzema perde contro Ronaldo e chiude Instagram: troppi insulti

Karim Benzema costretto a chiudere il suo profilo Instagram da 76 milioni di followers dopo il ko dell'Al Ittihad contro l'Al Nassr: i tifosi gli hanno persino cambiato il cognome.

28-12-2023 17:59

Altro che calcio libero da pressioni o stress. Altro che “paradiso dorato”. Per Karim Benzema la Saudi League inizia ad assomigliare a un inferno. Il francese è nell’occhio del ciclone per i risultati deludenti della sua squadra, l’Al Ittihad, una delle big four del locale campionato, quelle che il fondo della famiglia reale rinforza con acquisti di grande spessore. Bene, dopo diciotto giornate la formazione della capitale Riad è sesta in classifica, reduce da tre sconfitte di fila e a distanza siderale dalla vetta. Peggio: per i tifosi è tutta colpa sua. Di Karim “The Dream”.

CR7 batte Benzema: Al Ittihad ancora ko

L’ultimo ko ha avuto i connotati della goleada, proprio contro un’altra squadra zeppa di stelle: l’Al Nassr di Ronaldo, ex compagno di squadra di Benzema al Real Madrid. Cinque a due il risultato in favore dei gialloblu. Niente da fare, insomma, per Benzema e per i suoi illustri compagni di squadra, da Kante a Fabinho, per finire a Luiz Felipe: ancora un ko e divario dalle altre “grandi” del campionato che si fa chilometrico.

Tifosi inferociti con Karim “The Dream”

Il problema è che i tifosi dell’Al Ittihad, quelli che magari disertano lo stadio – quasi sempre semivuoto – ma che affollano i social, hanno individuato in Benzema il responsabile principale del flop stagionale. E dire che l‘ex Real il suo lo sta facendo: altroché. Dodici gol in venti partite, compresi quelli che hanno tenuto in vita l’Al Ittihad al recente mondiale per club, in cui però il bomber francese ha fallito un rigore nei quarti di finale. Un bottino di tutto rispetto, che non è bastato però per evitare la rabbia degli haters.

Il soprannome che ha fatto infuriare Benzema

Contestazioni feroci, violente, insistenti. Al punto che Benzema ha dovuto chiudere il profilo Instagram da 76 milioni di followers. L’insulto più insopportabile? La storpiatura del cognome, da Benzema a Ben Hazima, che in arabo significa “figlio della sconfitta”. Ma perché i tifosi ce l’hanno così tanto con lui? Secondo alcuni giornalisti locali, Karim “non si impegna abbastanza. Non fa la differenza, ma quel che è peggio, non fa alcuno sforzo”, ha commentato Walid Al-Faraj, uno dei reporter più influenti d’Arabia. “È come far capire alla gente che si sta solo divertendo un po’”.