Saudi League, rivincita Ronaldo su Benzema: l’Al Nassr vince 5-2 con doppietta di Cr7

Saudi League versione galattica: Ronaldo stravince la sfida con Benzema nel confronto tra ex Real Madrid e, a 38 anni, stabilisce un nuovo primato

27-12-2023 09:36

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

La Saudi Pro League si regala una notte galattica con la sfida tra gli ex Real Madrid Benzema e Cristiano Ronaldo. Non c’è stata partita nel recupero dalla 17a giornata del torneo arabo: l’Al Nassr di CR7 ha schiantato 5-2 un Al Ittihad sempre più in crisi. Con la doppietta di ieri la stella lusitana – a 38 anni – è tornato protagonista a livello mondiale con un nuovo record.

Saudi League, Cr7 contro Benzema: stravince il portoghese

Cinque anni dopo aver condiviso trionfi a Madrid, Cristiano Ronaldo e Benzema si ritrovano da avversari in Saudi Pro League. Entrambi hanno ceduto alla corte dei petrodollari, ma se il portoghese ex Juve non ha mai smesso di segnare, il francese è un calciatore irriconoscibile e a digiuno di gol da fine novembre.

Il recupero della 17a giornata ha visto l’Al Nassr imporsi 5-2 sul campo dell’Al Ittihad, che non riesce a trarre benefici neppure dalla gestione Marcelo Gallardo. Il divario in classifica è ormai incolmabile: la squadra di CR7 è seconda a quota 43 punti, a -7 dall’Al-Hilal dell’ex Lazio Milinovic Savic; l’undici di Benzema annaspa al sesto posto con 28 punti ed è reduce da tre sconfitte di fila.

Al Ittihad- Al Nassr: la giostra del gol. E Ronaldo ne fa due

Sette gol, nove ammonizioni e un’espulsione (l’ex Liverpool Fabinho al 66′): ecco la fotografia del big match tra Al Ittihad e Al Nassr. Ai padroni di casa bastano 14′ per sbloccare il match con Hamdallah, ma dopo 5′ Ronaldo pareggia su rigore, prima della rete del sorpasso di Talisca. Hamdallah si ripete a inizio ripresa, poi il rosso a Fabinho di fatto sancisce la fine della gara. Già, fallo da rigore il suo. Trasformato ancora da CR7, quindi l’uno-due micidiale nelle battute finali di Sadio Mané, altro giocatore che vanta trascorsi nel Liverpool.

Cr7 da record: l’ultimo primato stabilito dall’ex Juventus

La doppietta contro l’Al Ittihad dell’ex compagno di squadra Benzema, tra l’altro contestato dai suoi tifosi, ha consentito a Cristiano Ronaldo di chiudere il 2023 con 53 gol realizzati, beffando così Mbappé e Kane, fermi a 52. A 38 anni la stella lusitana ha dimostrato di avere ancora tanta fame. A differenza di altri nomi illustri approdati in Arabia, l’ex Juve e Manchester United ha preso sul serio la sua avventura lontano dall’Europa continuando a essere una straordinaria macchina da guerra.

Ricordiamo che La7 ha acquisito i diritti televisivi della Saudi League Pro e trasmette ogni turno in diretta il miglior match anche in onda su LA7/D (canale 29 digitale terrestre) e in simulcast su La7.it.