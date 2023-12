Saudi League: Al Ittihad irriconoscibile, che crollo con l’Al Raed

Gli ospiti, con una doppietta di El Berkaoui, hanno battuto l'AL Ittihad di Benzema che non è riuscita a sfruttare l'inferiorità numerica avversaria

24-12-2023 12:50

Sorpresa nella Pro League saudita. L’Al-Raed, che era penultima in classifica , ha ulteriormente aggravato la crisi dell’Al-Ittihad di Benzema che si allontana sempre più dalle alte posizioni della classifica. Con la vittoria in trasferta per 3-1, la squadra di Jovicevic esce dalla zona retrocessione mentre la squadra di Marcelo Gallardo scende al sesto posto e resta a 22 punti dal Al-Hilal, leader assoluto della competizione. Si ferma anche l’Al Taawoun dell’ex Bologna Musa Barrow che perde in casa per 3-1 contro l’Al Fateh che supera in classifica l’Al Ettifaq di Gerrard (in ottava posizione).

L’Al Ittihad di Marcelo Gallardo continua a deludere

Altra batosta per gli uomini di Marcelo Gallardo dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club. Dopo un primo tempo di trotto terminato in pareggio (1-) al 45′, negli ultimi venti minuti c’è stato il galoppo dell’Al Raed che con Berakaoui (doppietta) al 72′ e Doseri al 90′ ha schiacciato il club di Benzema, ancora a secco. Non è bastato all’Al Ittihad il gol del pareggio al 25′ di Romarinho per invertire le sorti del match che non ha sfruttato un handicap significativo degli avversari: l’ inferiorità numerica dal 12° minuto della partita per espulsione di Alolayan.

Al Ittihad: Benzema ancora senza gol e sostituito al 75′

La partita si è fatta molto difficile per il numero ‘9’ dell’Al Ittihad che non è riuscito a sfruttare l’inferiorità numerica avversaria. Non è stato affatto partecipativo. Infatti, sul gol dell’1-2, pochi minuti più tardi Gallardo ha inserito Al Jamaan e Camara al posto di Benzema e Coronado. Un cambio che in pochi hanno capito quando la situazione dell’Al Ittihad per vincere la partita richiedeva tutta l’artiglieria in campo. Il tecnico argentino ha preferito però sostituire Benzema che continua a non vivere un buon periodo di forma e polemiche.

Saudi League: perde anche l’Al Taawoun di Musa Barrow

Dopo una serie di buoni risultati per l’Al Taawoun, al punto tale da essere considerata la squadra rivelazione della Saudi League, è arrivata la sconfitta in casa per 3-1 conto l’Al Fateh dopo un primo tempo disastroso che ha visto gli uomini di Charamusca perdere per 3-0 davanti ai propri spettatori. L’ex Bologna Musa Barrow, in campo per tutta la partita, non è riuscito a invertire le sorti del match.

A completamento del 18esimo turno di Saudi League c’è anche oggi l’incontro tra Al Wehda e Al Riyadh dalle ore 19:00.

