Saudi League, Ronaldo torna capocannoniere, segnano anche Brozovic e Demiral, poker Al Ahli

Cr7 dell'Al Nassr è vicino a chiudere un 2023 da record ma il suo club continua ad inseguire l'Al Hilal ancora primo con ampio margine in Saudi League

23-12-2023 10:47

L’Al Ettifaq di Gerrard non sa più vincere e serve, nella 18esima giornata di Saudi League PRO, una vittoria facile all’Al Nassr per 3-1 che continua a spingere sull’acceleratore per ridurre le distanze dall’Al Hilal, prima in classifica a 50 punti (+10) dall’altro club rivale di Riyadh capitanato da CR7. Il talento portoghese torna al gol, su rigore, e chiude definitivamente i giochi ma soprattutto riconquista per un turno lo scettro da re della classifica cannonieri raggiungendo quota 17 gol in 16 partite. L’Al Ahli propone un’altra vittoria in trasferta da record: 4-0 all’Al Hazem e prestazione top con gol di Gabri Veiga. Il riassunto delle gare del 18esimo turno e la classifica al completo della Saudi League PRO.

L’Al Nassr di CR7 batte l’Al Ettifaq di Gerrard che sprofonda

La apre l’ex nerazzurro Alex Telles al 43′ e la chiude CR7 al 73′. Nel mezzo c’è anche spazio per il gol di un altro ex nerazzurro, Marcelo Brozovic: al 60′, dopo un errore dell’ Al Ettifaq, Ronaldo recupera palla e fornisce un assist di testa al centrocampista croato che non perdona e segna il secondo gol della partita. Non basta il gol nel finale di Kuwaykibi, su assist dell’ex giallorosso Wijnaldum, per riaccendere le speranze.

Cristiano supera Haaland: quest’anno ha già segnato 51 gol

Con questo gol, nella Saudi League PRO, Cristiano Ronaldo raggiunge quota 51 reti, una in più di quelle segnate da Haaland del Manchester City, nella classifica mondiale dei cannonieri. La striscia del talento portoghese è arricchita anche da 15 assist in tutte le competizioni nel 2023.

La gara tra Al Nassr e Al Ettifaq – in cui CR7 è arrivato a questo nuovo record assoluto di gol – è stata trasmessa in differita da LA7/D (canale 29 digitale terrestre) ieri a partire dalle 18:30. Si ricorda che LA7 ha acquistato i diritti televisivi della Saudi League PRO.

Le altre gare del 18esimo turno di Saudi League PRO

In attesa delle ultime due gare odierne – a completamento della 18esima giornata di Saudi League – che vedrà scendere in campo alle 16:00 l’Al Taawoun dell’ex Bologna Musa Barrow contro l’Al Fateh e alle 19:00 l’Al Ittihad di Benzema che affronterà l’Al Raed, nella giornata di ieri si sono disputati altri due incontri, oltre all’Al Nassr che ha battuto l’Al Ettifaq.

L’Al Ahli di Kessié e Gabri Veiga è riuscita a riproporre un’altra vittoria in trasferta per 4-0: Mahrez, Gabri Veiga, Al Buraikan e l’ex Juve Demiral sono stati i quattro marcatori. Il difensore turco, oltre al gol finale segnato al 91′, è stato anche l’artefice dell’assist sul terzo gol segnato da Al Buraikan ed è stato il giocatore che ha completato passaggi più precisi con il 100% di riuscita nei 45′ finali. Gabri Veiga si è confermato tra i migliori della partita.