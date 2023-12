Mitrovic contro Cristiano Ronaldo: la sfida per la corona da re di Saudi League continua, il serbo aggancia il portoghese a 16 gol nella classifica ca

22-12-2023 09:36

Sempre più su – ma soprattutto da record – è l’Al Hilal dell’ex Lazio Milinkovic Savic che piazza una tripletta nella gara di Saudi League PRO contro l’Abha dell’ex Milan Tatarusanu. Il club di Riyadh, rivale dell’Al Nassr attualmente al secondo posto, ha raggiunto quota 50 punti in classifica con una differenza reti impressionante da +48. Continua l’imbattibilità della squadra di Koulibaly e Mitrovic che dopo 18 turni di campionato non ha ancora mai perso, sebbene il suo uomo migliore (Neymar) abbia già chiuso la stagione -da oltre un mese- per infortunio al crociato.

Al Hilal: primato in classifica, Mitrovic aggancia CR7

La apre Milinkovic Savic al 18’, autore di una tripletta, e la chiude Neves al 86’. Nel mezzo diventa un’altra serata da cancellare totalmente per Tatarusanu che prende 7 gol. Il record stagionale negativo per l’Abha dell’ex portiere viola risaliva a non troppe settimane fa quando l’Al Ahli di Kessié e Gabri Veiga li aveva battuti per 6-0.

Tra le altre notizie positive per l’Al Hilal c’è anche il raggiungimento da parte di Mitrovic dei gol di CR7 nella classifica marcatori della Saudi League. L’attaccante serbo, con il gol su rigore contro l’Abha, ha toccato quota 16 gol in 16 partite giocate.

L’Al Nassr di CR7 oggi in campo contro l’Al Ettifaq di Gerrard

Pesa troppo il divario punti tra la prima e la seconda classificata in Saudi League, l’Al Nassr. Torna in campo oggi Cristiano Ronaldo dopo lo stop del turno passato in vista del recupero della gara contro l’Al Ittihad, impegnata al Mondiale per Club. L’Al Nassr di Cr7 dista attualmente 13 punti dall’ Al Hilal, primo in classifica. In caso di vittoria andrebbe a meno dieci e raggiungerebbe i 40 punti in classifica.

Il calcio d’inizio della sfida contro l’Al Ettifaq di Gerrard è previsto alle ore 16:00, mentre il recupero della gara tra Al Ittihad e Al Nassr è previsto il 26 dicembre 2023 alle ore 19:00. Fondamentale per Ronaldo e compagni sarà la vittoria per continuare la rincorsa sull’Al Hilal ma soprattutto per il portoghese sarà importante tornare al gol, per superare nuovamente Mitrovic nella classifica marcatori (attualmente a quota 16).

La gara tra Al Nassr e Al Ettifaq sarà trasmessa in differita da LA7/D (canale 29 digitale terrestre) a partire dalle 18:30.

Le altre gare della 18esima giornata di Saudi League PRO

Tra gli anticipi del 18esimo turno della Saudi League PRO ci sono stati anche il Damac FC che ha battuto l’Al Taee per 3-0 e continua la sua risalita in classifica, ora al quinto posto a quota 30 punti, sopra l’Al Ittihad di Benzema. Anche l’Al Khaleej continua il suo trend positivo e mette a segno un’altra vittoria: 3-0 contro l’Al Fayha.

Tra le altre gare della 18a giornata scenderanno oggi in campo anche l’Al Ahli di Gabri Veiga e Kessié che affronterà fuori casa alle 16:00 l’Al Hazem e l’Al Akhdoud che giocherà in casa contro l’Al Shabab

Ricordiamo che dal 14 agosto la Roshn Saudi League, il campionato di calcio dell’Arabia Saudita, su La7, La7d e in simulcast su La7.it grazie all’accordo biennale raggiunto dalla tv della Cairo Communication che ne ha acquisito i diritti, e che trasmetterà in chiaro ogni settimana la migliore partita prevista in calendario.