Pagelle di Monza-Inter 1-5: Calhanoglu mente e braccio, Lautaro solita firma. Gagliardini da horror

Top e flop della partita Monza-Inter, valevole per la 20a giornata di Serie A 2023/2024: male la difesa dei brianzoli, Calhanoglu domina a centrocampo.

Tappa d’avvicinamento alla Supercoppa ma anche messaggio alla Juventus nella lotta al titolo. C’è un po’ di tutto in questa Inter che fa 5-1 a Monza e prosegue nella propria marcia scudetto. Il match si decide nei primi 15 minuti di gioco all’interno dei quali i nerazzurri chiudono la pratica con le reti di Calhanoglu dal dischetto e Lautaro Martinez (17esimo gol in campionato). La completano nella ripresa ancora una volta il turco e l’argentino. Poi Thuram per la manita. Pessina accorcia su rigore per il 1-3 ma è tardi.

Monza-Inter, la chiave tattica della partita

L’Inter scende in campo con quella che possiamo considerare la sua miglior formazione, quella dei titolarissimi. Una sola eccezione: riposa Ciccio Acerbi, in favore di De Vri. Per il resto nessuna novità al canovaccio tattico tipico della squadra di Simone Inzaghi e nessun tipo di calcolo in ottica Supercoppa italiana. Nel Monza manca Di Gregorio, rimpiazzato dal promettente Sorrentino. Palladino senza centravanti di ruolo: è Mota Carvalho il suo uomo più avanzato con Colpani e Carboni a sostegno. In campo gli ex Gagliardini, Valentin Carboni e D’Ambrosio col primo ancora ad agire al centro della difesa.

I nerazzurri partono a razzo: in 15 minuti è già 2-0 col rigore di Calhanoglu e il tap-in di Lautaro. Quasi dal nulla Pessina alla mezz’ora prova a rimettere in pista i suoi: il Var annulla per fuorigioco millimetrico. Nella ripresa i padroni di casa cambiano modulo e provano un atteggiamento più spregiudicato mettendo dentro Colombo e Kyriakopoulos (4-2-3-1). Ciò che non cambia è l’inerzia della partita con l’Inter che gestisce e poi colpisce ancora una volta con il turco che fa 3-0. Pessina accorcia su rigore ma la sostanza è tre punti ai nerazzurri che vogliono avere l’ultima parola e la mettono ancora una volta con Lautaro sempre su rigore e poi con Thuram per un tennistico 5-1 finale.

Inter, cosa ha funzionato

Famelica. Questo è l’aggettivo migliore per l’Inter. Quando approccia la partita in questo modo c’è poca speranza per una squadra come il Monza. Nel primo tempo i brianzoli non sono quasi riusciti a toccare palla né a pensare, data l’aggressività degli ospiti. Sembra tutto pronto per l’imminente Supercoppa, anche se Simone Inzaghi e i suoi vogliono principalmente lo scudetto. La strada è ancora lunga, sebbene in discesa, per l’obiettivo massimo dei nerazzurri.

Inter, cosa non ha funzionato

Due distrazioni in 90 minuti che sono costate due gol. Se sul primo è intervenuto il Var, sul secondo nessuno ha potuto graziare i nerazzurri. In entrambe le circostanze, c’è stato lo zampino di Darmian, oggi non impeccabile.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6 Seratina tranquilla per lo svizzero.

Seratina tranquilla per lo svizzero. Pavard 6,5 Gli spazi ci sono e lo rendono intraprendente. Partecipa all’azione del rigore col cross per Lautaro, sfiora il gol impegnando seriamente Sorrentino. (Dall’82’ Bisseck ng )

Gli spazi ci sono e lo rendono intraprendente. Partecipa all’azione del rigore col cross per Lautaro, sfiora il gol impegnando seriamente Sorrentino. (Dall’82’ ) De Vrij 6,5 Se sta in panchina non è perché non sia in condizione. Vero che di fronte non ha Mbappé e Bellingham, però va sempre in anticipo chiudendo ogni possibilità di varco.

Se sta in panchina non è perché non sia in condizione. Vero che di fronte non ha Mbappé e Bellingham, però va sempre in anticipo chiudendo ogni possibilità di varco. Bastoni 6 Il Var lo grazia sul gol di Pessina, considerato il suo pigro rientro. Poco partecipe anche in fase offensiva, licenza che volutamente lascia a Dimarco. (Dal 72′ Acerbi 6 Inedito ruolo di centro-sinistra e ordinaria amministrazione).

Il Var lo grazia sul gol di Pessina, considerato il suo pigro rientro. Poco partecipe anche in fase offensiva, licenza che volutamente lascia a Dimarco. (Dal 72′ Inedito ruolo di centro-sinistra e ordinaria amministrazione). Darmian 5 Perde Pessina in occasione della rete poi annullata dal Var e fa calcio di rigore con un intervento ingenuo su Mota.

Perde Pessina in occasione della rete poi annullata dal Var e fa calcio di rigore con un intervento ingenuo su Mota. Barella 6,5 Tanta corsa ma pure qualità. (Dal 62′ Frattesi 6,5 Un suo inserimento porta al rigore del 4-1)

Tanta corsa ma pure qualità. (Dal 62′ Un suo inserimento porta al rigore del 4-1) Calhanoglu 8 Divino in impostazione, generoso anche in interdizione. Una partita completa condita dai gol numero 8 e 9 in stagione, peccato per il giallo che lo toglie dalla prossima gara con la Fiorentina. (Dal 61′ Asllani 6 Un tiro da fuori da segnalare, poi nulla di particolarmente rilevante).

Divino in impostazione, generoso anche in interdizione. Una partita completa condita dai gol numero 8 e 9 in stagione, peccato per il giallo che lo toglie dalla prossima gara con la Fiorentina. (Dal 61′ Un tiro da fuori da segnalare, poi nulla di particolarmente rilevante). Mkhitaryan 6,5 Inserimenti e contributo prezioso al palleggio della sua squadra, serve a Thuram l’assist del gol con una sventagliata perfetta.

Inserimenti e contributo prezioso al palleggio della sua squadra, serve a Thuram l’assist del gol con una sventagliata perfetta. Dimarco 7 Dal suo mancino delicato arrivano palloni interessanti in area: uno lo capitalizza Lautaro. (Dal 72′ Carlos Augusto 6 Non c’è particolare bisogno di lui così presidia la zona).

Dal suo mancino delicato arrivano palloni interessanti in area: uno lo capitalizza Lautaro. (Dal 72′ Non c’è particolare bisogno di lui così presidia la zona). Thuram 7,5 Pian piano sta tornando ai suoi livelli. Crea opportunità, qualcuna la sbaglia, una la butta dentro. Geniale il tacco per il tris di Calhanoglu.

Pian piano sta tornando ai suoi livelli. Crea opportunità, qualcuna la sbaglia, una la butta dentro. Geniale il tacco per il tris di Calhanoglu. Martinez 7 A causa sua la classifica cannonieri quest’anno è meno interessante. Timbro messo pure oggi con doppietta.

Top e flop del Monza

Pessina 6,5 Segna due volte, nella prima interviene il Var a togliergli la soddisfazione. Certamente il migliore tra i biancorossi.

Segna due volte, nella prima interviene il Var a togliergli la soddisfazione. Certamente il migliore tra i biancorossi. Mota 6 Viene fuori col passare dei minuti, forse anche il cambio ruolo gli giova. Da esterno riesce ad avere più metri davanti e più spazi per inventare. Si procura il rigore.

Viene fuori col passare dei minuti, forse anche il cambio ruolo gli giova. Da esterno riesce ad avere più metri davanti e più spazi per inventare. Si procura il rigore. Carboni 5 Deve fare di più perché ne ha le qualità.

Deve fare di più perché ne ha le qualità. Gagliardini 4,5 Da ex della gara agevole il compito dei suoi vecchi compagni con un braccio largo malandrino colto dal Var. Da difensore centrale non funziona.

Da ex della gara agevole il compito dei suoi vecchi compagni con un braccio largo malandrino colto dal Var. Da difensore centrale non funziona. D’Ambrosio 5 Anche lui va in sofferenza dinanzi alle scorribande dei suoi amici.

Monza-Inter: il tabellino della partita

MARCATORI: 12′ e 60′ Calhanoglu (R), 14′ e 84′ (R) Lautaro Martinez, 69′ (R) Pessina (M), 88′ Thuram

MONZA: 23 Sorrentino; 33 D’Ambrosio (dal 71′ Marí), 6 Gagliardini, 5 Caldirola; 13 Pedro Pereira (dal 57′ Birindelli), 32 Pessina (dall’80’ Akpa Akpro), 38 Bondo (dal 46′ Colombo), 84 Ciurria (dal 46′ Kyriakopoulos); 28 Colpani, 21 V. Carboni; 47 Mota Carvalho. In panchina: 1 Lamanna, 66 Gori, 2 Donati, 4 Izzo, 18 Bettella, 24 Maric, 27 Maldini, 80 Vignato. Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni (dal 72′ Acerbi); 36 Darmian, 23 Barella (dal 62′ Frattesi), 20 Calhanoglu (dal 61′ Asllani), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (dal 72′ Carlos Augusto); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez. In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 31 Bisseck, 70 Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Rapuano. Assistenti: Perett-i – Dei Giudici. Quarto ufficiale: Volpi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Mazzoleni.

Ammoniti: Colpani (M), Calhanoglu (I), Birindelli (M), Pavard (I)

Espulsi: Palladino (M)

Recupero: 5′ 1t; 3′ st