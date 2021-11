Milan, il rinnovo di Kessié è in stallo, ma spuntano novità su Romagnoli

05-11-2021 21:00

Come riporta oggi Sky Sport, si registra uno stallo totale nella trattativa tra il Milan e Franck Kessié per il rinnovo di contratto. Il mediano ivoriano, uomo di fiducia e titolarissimo nel centrocampo di Pioli, continua a chiedere cifre altissime per firmare il proulgamento di contratto (si parla di 8 milioni netti a stagione), cifre inavvicinabili per le casse rossonero e francamente ingiustificabili considerando che molti centrocampisti più esperti decisivi non prendono così tanto.

Pioli punterà comunque su di lui in ogni caso, ma risuonano a Milanello le parole di Paolo Maldini: Chi vuole rimanere al Milan lo deve dimostrare con i fatti”. Sembra che l’agente di Kessié voglia prima capire coaa può offrire il mercato, e poi nel caso tornare a trattare col Diavolo.

Chi invece potrebbe alla fine rimanere è il capitano Alessio Romagnoli. Sembrava impossibile un dialogo per il rinnovo del capitano e, invece, qualche chiacchierata nell’ultimo periodo c’è stata e chissà che non si possa trovare l’accordo. Ormai non è più nel giro dei titolari, sorpassato da Kjaer e Tomori, ma è al Milan da tanti anni e potrebbe anche decidere di rimanere a Milano.

