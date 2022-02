Milan in estasi, ma lo strappo con i tifosi resta: "Vada in tribuna"

05-02-2022 20:29

Il Milan si prende un derby pesantissimo e di grande sofferenza, ribalta l’Inter e, seppur con una partita in più, si porta a un punto dalla capolista. Apre le danze Perisic al 38′ con un piattone al volo che beffa Maignan sul corner dalla destra di Calhanoglu. Nella ripresa, il Milan alza piano piano il ritmo e in 3′ la ribalta con la doppietta di Giroud, che pareggia in spaccata e raddoppia con una gran giocata in area su De Vrij al 78′. Nel finale, Theo Hernandez si prende un rosso per negare l’ultima occasione da gol sullo spunto di Dumfries, ma il risultato non cambia e l’1-2 premia l’undici di Pioli.

Inter-Milan, la gioia dei tifosi rossoneri

Sui social, i tifosi del Diavolo si godono il successo sui cugini. Qualcuno scrive: “Che goduriaaaaaaaaa” e ancora: “Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno! Grazie ragazzi, da troppo non vivevamo notti così. Grazie”. In tanti elogiano Giroud: “Olivieroooooo bomber verooooooo“, “Doppietta da urloooo”, “Non sto piangendo, mi è soltanto entrato un Giroud nell’occhio “. E non manca chi sottolinea: “Comunque senza il furto contro Lo Spezia saremmo primi“.

Milan, tifosi bocciano ancora Kessie

Tra le note negative della serata rossonera, c’è ancora una volta Franck Kessie che, appena rientrato dalla Coppa d’Africa e spostato sulla trequarti, non gioca una gran partita. Tante le critiche dei tifosi del Diavolo sui social. C’è chi scrive: “Non era esattamente nel suo ruolo, però Kessie ha giocato questo Derby come fosse ex. Prestazione imbarazzante, considerando anche tutti i soldi che chiede per il rinnovo del contratto”. Qualcuno taglia corto: “Ma non possiamo darlo via subito?” e ancora: “Kessie 8 milioni di calci in c*lo”, “Io Kessie non lo voglio più vedere!”, “Kessie in tribuna fino a fine stagione“. E, al termine, un tifoso rimarca: “Quindi è bastato mettere Brahim Diaz al suo posto come trequartista e Kessie al suo posto in tribuna per ribaltare la partita”.

