Inter, tre minuti fatali: sui social si scatena la caccia al colpevole

05-02-2022 20:02

Poteva essere la vittoria della fuga ma alla fine è stata la partita delle recriminazioni. L’Inter esce battuta dal derby contro il Milan al termine di una gara dai due volti. Nel primo tempo i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno dominato il match scontrandosi solo con un super Maignan che ha salvato il risultato in più di una circostanza. Nella riarda però i nerazzurri hanno abbassato troppo il baricentro permettendo al Milan di ribaltare il risultato grazie a due gol di Giroud.

Inter: sui social esplode la rabbia dei tifosi

A fine partita giocatori e tecnico dell’Inter finiscono sotto accusa. I fan nerazzurri si aspettavano un esito diverso dopo il primo tempo: “Se non segni le occasioni che ti capitano è ovvio che finisce così”, scrive un amareggiato Mat. Mentre per Martina le colpe sono del tecnico Simone Inzaghi: “L’ha persa lui: pensava di avere in pugno la partita e ha sbagliato i cambi”. Anche Alberto la pensa allo stesso modo: “Questi punti li ha buttati tutti Inzaghi con dei cambi allucinanti. Calha stava facendo una grande gara e ha rovinato tutto mettendo Vidal e regalando il centrocampo al Milan”.

Handanovic sulla graticola

La doppietta di Giroud mette in evidenza quello che per i tifosi dell’Inter è un problema da tanto tempo: Handanovic. Il portiere sloveno, nonostante la sua grande esperienza, viene considerato come uno degli anelli deboli della squadra di Simone Inzaghi e in occasione del gol del raddoppio del Milan non è stato di certo perfetto. Sui social i tifosi si scatenano contro di lui: “Stasera per l’ennesima volta – scrive Dream Team – abbiamo capito quanto può essere determinante avere un vero portiere. E quanto è grave giocare senza”. Anche Andrea attacca l’estremo difensore: “Ricordiamo sempre che poi Handanovic parla. Si permette anche di parlare in conferenza”.

Il nuovo manto erboso del San Siro

Prima del derby arrivano le immagini dal Meazza e soprattutto del nuovo terreno di gioco. Prima della sosta, le condizioni del campo erano state una preoccupazione per entrambe le squadre. Dal 23 gennaio una squadra ha rimesso a nuovo il terreno di gioco che ora sembra in perfette condizioni. Anche se i tifosi hanno ancora dei dubbi: “Il problema è che martedì ci sarà Inter-Roma, il giorno dopo Milan-Lazio, poi ancora domenica il Milan e la Champions. Speriamo venga curato più spesso”. E ancora: “Il problema non sono le condizioni di oggi ma quello che sarà tra soli 20 giorni”.

SPORTEVAI