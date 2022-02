Milan, Giroud cancella Ibra: Inter ribaltata, scudetto riaperto

05-02-2022 19:58

Il Milan batte l’Inter in rimonta nel secondo tempo. Stefano Pioli, senza Ibrahimovic, si affida a Giroud e fa bene: doppietta per il francese, specialista nei derby. I rossoneri tornano a -1, anche se i nerazzurri hanno una partita in meno.

Inter gol con Perisic, Maignan limita i danni

Nel primo tempo molto meglio l’Inter, il Milan si difende grazie a uno strepitoso Maignan. Primo brivido al 11′: Kalulu devia un tiro di Brozovic, ma “Magic Mike” si salva con un riflesso in controtempo. Al 25′ Barella mette i brividi alla difesa rossonera, con la palla che sfiora il palo. Maignan strepitoso 4′ dopo sulla conclusione ravvicinata di Dumfries, l’olandese si dispera.

Al 35′ si accende il Milan, prima con un tiro di Tonali e poi con una bella azione terminata con Perisic che rischia l’autogol, palla fuori di un soffio. Gol mangiato, gol subito al 39′: angolo di Calhanoglu, Kalulu manca l’intervento e Perisic appoggia in rete di piatto. Secondo gol nel derby per il croato. Allo scadere, bravo l’estremo difensore rossonero in uscito su Lautaro.

Milan, Giroud cancella Ibra. Doppia invasione di campo

Nel secondo tempo è sempre l’Inter che fa la partita e che gestisce il pallone. Il Milan ci prova ancora da lontano con Tonali e in contropiede con Leao, senza però fare male. Ci pensa Giroud al 75′ a pareggiare i conti: tiro deviato di Diaz dal limite dell’area di rigore, il francese in allungo arriva prima di tutti e batte Handanovic. Giroud decisivo nell’azione anche nel recuperare il pallone su Sanchez. Blackout improvviso dell’Inter. Al 79′ Giroud raddoppia: in area raggira de Vrij e spiazza Handanovic che poteva fare meglio. Milan che ribalta tutto in 3′. Doppia invasione di campo dopo le reti di Giroud. L’Inter prova a reagire ma non ce la fa, espulso Theo Hernandez allo scadere dopo un fallaccio su Dumfries. Il Milan vince 2-1.

Milan, scudetto riaperto: Giroud re del derby

Il Milan riapre il discorso scudetto, dopo aver rischiato di finire potenzialmente a -10. Adesso i rossoneri sono a -1, Inter però con una partita da recuperare. Il Milan ha vinto un Derby di Milano in rimonta in Serie A per la prima volta da febbraio 2004. Protagonista assoluto del match Giroud. Tra Arsenal e Chelsea Giroud ha giocato 71 derby e la prima volta con la maglia dei Gunners non è andata per niente male: gol e vittoria contro il Tottenham. In totale ne ha segnati ben 21 di reti.

Giroud si ripete adesso contro l’Inter, non facendo rimpiangere assolutamente Ibrahimovic. Tutti i sette gol in Serie A di Olivier Giroud sono stati segnati a San Siro, anche se questi sono i primi due arrivati in trasferta. E sono adesso sette le reti in otto partite da titolare.

