Mercato Inter: Marotta accelera per il difensore, colpo gratis

03-02-2022 21:59

Archiviato il mercato invernale con gli arrivi di Robin Gosens e Felipe Caicedo, l’Inter comincia a delineare la strategia per la campagna acquisti estiva, in particolare per il reparto difensivo, che potrebbe rimanere orfano di Stefan De Vrij: due le alternative sul tavolo di Beppe Marotta.

Inter sempre in pole per Bremer, ma salgono le pretendenti

Il rinnovo di Gleison Bremer con il Torino non preoccupa affatto i nerazzurri, che restano in pole position per il centrale brasiliano, corteggiato a lungo nelle scorse settimane e con cui hanno già un accordo per l’ingaggio. Sulle tracce del difensore granata ci sono però anche Milan, Juventus e alcuni club di Premier League: una “folla” che inquieta Beppe Marotta, che non ha intenzione di svenarsi per il giocatore ed è pronto a valutare un’alternativa low cost ma di sicuro livello.

Inter, accelerata per Felipe Luiz

Il piano B del Biscione è un pupillo di Simone Inzaghi, Felipe Luiz della Lazio. Anche il centrale brasiliano con passaporto italiano, che nei prossimi mesi potrebbe debuttare con la Nazionale di Roberto Mancini, è in scadenza di contratto ma a differenza di Bremer non ha ancora trovato l’accordo con Claudio Lotito.

Secondo le indiscrezioni riportate da Lalaziosiamonoi, Beppe Marotta si è inserito nella trattativa, proponendo all’agente del giocatore un ingaggio da 2,7 milioni di euro all’anno, bonus inclusi, per i prossimi 5 anni. Ora l’addio di Luiz Felipe ai capitolini è una prospettiva concreta, a meno che Lotito non controsorpassi i nerazzurri rilanciando l’offerta. In caso di una rottura con la Lazio, Luiz Felipe arriverebbe a parametro zero all’Inter il prossimo giugno e potrebbe riabbracciare simone Inzaghi, con cui ha lavorato per quattro stagioni.

OMNISPORT