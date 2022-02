SONDAGGIO - Verso Inter-Milan: qual è il tuo pronostico sul derby?

Il derby della Madonnina non è una partita qualunque, è LA partita e lo è ancora di più in questi ultimi due anni, con la Juventus ampiamente fuori dai giochi scudetto. Forse è presto per parlare di match point per il titolo, ma dopotutto l’Inter è a +4 sui “cugini” (tra l’altro con la gara con il Bologna ancora da recuperare) e, in caso di vittoria, potrebbe scavare un gap difficilmente colmabile per il Milan che a quel punto dovrebbe seriamente cominciare a guardarsi le spalle, perchè Napoli, Atalanta e Juventus sono pronte ad approfittare di eventuali passi falsi.

Simone Inzaghi ha l’intera rosa a disposizione a esclusione dell’infortunato Correa e dell’ultimo arrivato Gosens, che lavora per esserci in Champions. Più complicata la situazione per Stefano Pioli, che non sa ancora se potrà contare su Ibrahimovic, Rebic e Tomori: al momento la sensazione è che i due attaccanti partiranno dalla panchina, mentre il difensore ha più probabilità di scendere in campo dal primo minuto al fianco di Romagnoli.

Secondo te come finirà il derby Inter-Milan? Dicci la tua rispondendo al sondaggio!

ITALIAMEDIA