Milan-Inter, il derby scudetto potrebbe giocarsi di lunedì sera

La partita è in programma alla 33a giornata: se il distacco tra le due squadre non dovesse scendere sotto i 13 punti la gara di San Siro potrebbe consegnare il titolo ai nerazzurri

19-03-2024 18:21

Il prossimo derby della Madonnina non sarà come gli altri: Milan-Inter, in programma alla 33a giornata, potrebbe infatti consegnare lo scudetto ai nerazzurri. Ma quando si giocherà la gara di San Siro: con i rossoneri impegnati in Europa League pochi giorni prima è possibile che la gara venga disputata di lunedì sera.

Milan-Inter, un derby da scudetto

Ci sono 14 punti tra Inter e Milan in classifica, con 9 partite ancora da disputare in serie A: una di queste, alla 33a giornata del 20-21 aprile, è l’attesissimo derby della Madonnina, partita che in questo girone di ritorno potrebbe assumere un significato particolare. Se prima della stracittadina il distacco tra le due squadre non scenderà al di sotto dei 13 punti, allora l’Inter potrebbe vincere aritmeticamente lo scudetto proprio battendo i rossoneri.

Quando si gioca Milan-Inter

Ma quando verrà disputato il derby? Non si tratta di una domanda scontata: nella settimana che porta alla sfida con l’Inter, infatti, il Milan sarà impegnato nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. La gara di coppa è in programma giovedì 18 aprile, il che vuol dire che i rossoneri avrebbero poco meno di 72 ore per preparare il derby, qualora questo si giocasse domenica 21. Ecco perché il Milan potrebbe chiedere che la partita venga spostata a lunedì 22 aprile.

Accordo Dazn-Sky per Milan-Inter al lunedì

Tuttavia resta da risolvere il problema dei diritti tv. Lo slot del lunedì sera, infatti, è quello riservato a Sky Sport per una delle tre partite in co-esclusiva di cui detiene i diritti. Al tempo stesso, è difficile pensare che Dazn, che vanta il diritto di scelta per le gare di ogni giornata, possa non opzionare il derby di Milano come gara clou della 33a giornata. Affinché Milan-Inter si giochi di lunedì, dunque, è necessario che le due emittenti trovino un accordo.