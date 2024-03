Milan, Kalulu senza pace: nuovo infortunio, rischia altri 2 mesi di stop

Ancora un lungo periodo lontano dal campo per il difensore, che ha rimediato una distorsione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro contro il Verona

18-03-2024 16:36

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

È una stagione maledetta per Pierre Kalulu: il difensore del Milan ha rimediato una distorsione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro nella gara contro il Verona che lo obbligherà a restare lontano dal campo per almeno un mese e mezzo. È il terzo infortunio stagionale del rossonero.

Milan, nuovo infortunio per Kalulu

Il Milan dovrà ancora fare a meno di Pierre Kalulu. Ieri in casa del Verona il difensore francese era tornato in campo da titolare dopo l’infortunio che l’aveva tenuto fermo per più di 4 mesi: dopo i primi 45’, però, Kalulu ha dovuto lasciare il posto a Matteo Gabbia a causa di un nuovo problema, stavolta al ginocchio destro.

Milan, distorsione al ginocchio per Kalulu: rischia 2 mesi di stop

In casa Milan si temeva un nuovo lungo stop per Kalulu e gli esami clinici effettuati oggi hanno purtroppo confermato la sensazione avuta dallo staff medico rossonero al termine della gara di Verona. Kalulu ha infatti rimediato una distorsione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, infortunio che lo terrà fuori almeno un mese e mezzo, ma che potrebbe anche prolungare la sua indisponibilità a due mesi.

Milan, la stagione maledetta di Kalulu

Kalulu ricorderà dunque la stagione 2023/24 come una delle più sfortunate della sua carriera. Il difensore francese ha subito il primo infortunio a inizio settembre, rimediando un problema muscolare che gli ha fatto saltare 5 incontri di campionato e 2 di Champions League.

Tornato in campo il 22 ottobre contro la Juventus, Kalulu s’è nuovamente fermato dopo una settimana: il 29 ottobre, durante la partita col Napoli, il difensore è incappato nella lesione del tendine del retto femorale sinistro, un problema grave che l’ha tenuto fuori per oltre 4 mesi.

Contro l’Empoli, lo scorso 10 marzo, il rientro dalla panchina, seguito dalla prima sfortunata gara da titolare di ieri con il Verona. In totale, Kalulu ha messo insieme appena 8 presenze e soli 314 minuti in questa stagione.